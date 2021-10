Sorgfaeltig ausgewaehlt

Handelsidee

In diesem Dach-wikifolio soll in sorgfältig ausgewählte wikifolio-Zertifikate investiert werden.



Entscheidend für die Aufnahme vom Referenz-wikifolio soll in der Regel eine qualitative wikifolio-Analyse sein. Dabei sollen diverse Referenz-wikifolios ausgesucht werden, die eine stabile und langfristige Wertsteigerung zeigen.

wikifolio-Zertifikate mit Hebelprodukten sollen auch gehalten werden.



Es soll eher ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont verfolgt werden.

