TRA-Wiki-1812597

Handelsidee

Als Neueinsteiger in der Investment Welt welcher Zurzeit im 6. Semester des Wirtschaftsinformatik Studiums ist und die Vorlesung Technisches Trading besucht, will ich meine ersten Schritte im Trading machen.

Den Großteil werde ich zunächst langfristig in stabile etablierte Aktien investieren, aber auch einen kleinen Teil mit etwas mehr Risiko investieren.

Als Quellen werde ich hauptsächlich Internet Recherchen nutzen.

