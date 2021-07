Sustainability.4

Handelsidee

Langfristiges Investment in Spitzenreiter Nachhaltiger Technologie.

Investiert wird hauptsächlich in direkte Beteilungen (Aktien) an Unternehmen aus der DACH Region, Europa und Global.

Dividenden sind Teil der Strategie.

Bis zu 20% des Portfolios kann in Optionen investiert werden. Wird dieser Wert überschritten werden keine neuen Optionen gekauft.



Investment-Ziel sind Unternehmen:

1) Die sich verpflichtet haben sich unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zu entwickeln.

2) Die eine eigene Produktion haben. Der Verbundproduktion wird besondere Beachtung geschenkt.

3) Die eine globale Wachstumskomponente aufweisen.





