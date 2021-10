Trend Asien

Handelsidee

Im Wikifolio sollen Aktien gehalten werden die den asiatischen Markt bedienen, oder im asiatischen Raum ansässig sind.



Die Wahl derAktien soll dabei in der Regel auf Trendfolge-Aktien fallen, die in der Vergangenheit den Markt in Asien schlagen konnten oder gleich performt haben. Es soll darauf geachtet werden das ein überwiegend langfristiger Trend vorhanden ist. Es können grundsätzlich sämtliche Aktien gehandelt werden.



Als technische Werkzeuge zur Einschätzung eines Trends sollen Trendindikatoren und Elliot Wellen zum Einsatz kommen.



Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig sein.



