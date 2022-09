Topaktien konzentriert

Bei dem Wikifolio wird in wenige, ausgewählte Qualitätsaktien investiert. Diese zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass die Geschäftsbereiche stark diversifiziert sind, ein deutliches Umsatzwachstum und eine hohe Profitabilität aufweisen. Der generierte Cash wird häufig für Übernahmen eingesetzt. Die Unternehmen sind meist in Sektoren abhängig, die weniger stark von konjunkturellen Zyklen abhängen (z.B. Gesundheitsbranche, Software, Basiskonsum). Die Haltedauer der Aktien ist in der Regel langfristig. Dafür sollen die fundamentalen Finanzkennzahlen der Unternehmen eng überwacht werden. Durch die Konzentration auf wenige Aktien sind die Renditechancen wie auch die Schwankungsrisiken erhöht.