Es soll generell mit Chance-Risiko-Verhältnissen basierend auf Wahrscheinlichkeitsmodellen gearbeitet werden (Technische Analyse). Entscheidungsgrundlage soll generell zum einen der Chart (Charttechnik), zum anderen die Gesamtmarktverfassung (Politische Ereignisse etc.), Sentimentverfassung und etwaige Unternehmensnachrichten (Quartalsberichte und Jahresabschlüsse) sein. Teilweise sollen auch Derivate genutzt werden, um Shortmöglichkeiten umzusetzen, wenn sich meines Erachtens gute Setups ergeben, z.B. bei massiven Übertreibungen. Ebenfalls sollen teilweise nach Korrekturen Derivate eingesetzt werden um die Performance möglichst zu erhöhen. Der Anlagehorizont wird in aller Regel kurz bis mittelfristig ausfallen, dies heißt nicht, dass Aktien nicht auch mehrere Wochen "gehalten" werden können. Bei fallenden Börsen, kann die Cashquote 100 Prozent betragen. Es wird versucht, das gesamte Anlage-Spektrum zu nutzen. Des Weiteren sollen regelmäßig Pair-Trades angestrebt werden um die Performance nach Möglichkeit aufrecht zu erhalten. Zudem soll in aufstrebenden Märkten massiv in Derivate investiert werden.