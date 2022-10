Ultimate_Growth

Wachstum Wachstum Wachstum, ganz nach dem Motto "The sky is the limit"! Der Fokus dieses Wikifolios liegt auf High-Growth Werten vornehmlich aus dem amerikanischen Raum, die sowohl fundamental als auch charttechnisch erstklassig sind und über die kommenden Jahre extrem hohes Wachstumspotential haben! In Anlehnung an die größten Börseninvestoren wie Jesse Livermore, William O'Neill und Co. wird nur in Aktien investiert, die sehr hohe Wachstumsraten bei Umsatz und EPS (>30%) aufweisen und sich charttechnisch in einem längerfristigen Aufwärtstrend (Über MA 100) befinden.