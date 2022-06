UNDERDOGS2022

In diesem Portfolio sollen sich die Aktien wiederfinden, deren negative Kursentwicklung aus meiner Sicht nicht durch die fundamentale Situation des Unternehmens gerechtfertigt ist. Viele der Titel finden sich derzeit als Underperformer in meinen anderen WIKIFOLIOS. Der Anlagehorizont ist langfristig. Es sollen sich nur Aktien in diesem WIKIFOLIO wiederfinden. Es soll keine Regionale Beschränkungen geben, auch keinen Fokus auf bestimmte Segmente oder Branchen. Hebelinstrumente/Derivate werden ausgeschlossen.