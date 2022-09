Eine Wette auf die Zukunft

Ich setze auf Aktien welche ich für spannend halte. Teils weil ich die Unternehmen kenne und ihr Geschäftsmodell für Zukunftsträchtig halte und teils weil ich sie für generell unterbewertet halte. Meine langfristigsten Prognosen sind die Positionen Svenska Cellulosa ein Papier Hersteller mit dem größten europäischen Waldbesitz. Ich sehe Holz als nachwachsenden Rohstoff langfristig als eines der besten Geschäftsfelder. Ebenso die Position Shimano, welche weltweit der größte Fahrradteile Hersteller ist. Durch den Fahrrad boom steigt das Volumen an Fahrrädern an, und in fast jedem sind Teile von Shimano verbaut. Den großen Anteil Porsche SE Aktien halte ich weil ich auf den Börsengang von Porsche Wette. BMW habe ich im Portfolio weil ich sie unter den deutschen Herstellern für Automobile für den flexibelsten halte durch ihre Politik der Technologie-Offenheit. Die Restlichen Aktien decken die Bereiche Green Energy, und den durch Demografie wachsenden Markt der Medizintechnik. Daneben habe ich 2 Softwareunternehmen im Portfolio von denen ich persönlich überzeugt bin, weil ich zufriedener Benutzer ihrer Produkte bin. Adobe und Autodesk! Die restlichen Aktien sind ein wenig ein Experiment