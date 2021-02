DOW-Trading

Handelsidee

Bei diesem Wikifolio wird der Dow Jones ausschließlich mit KO-Zertifikaten getradet. Überwiegend wird long genutzt, shorts werden nur bei längerfristige Baisse verwendet (vermehrter Abzug an Kapital, Krisen, schlechtes Marktumfeld etc.). Der Anlagehorizont ist kurz bis Mittelfristig von Tagen bis Wochen, es wird mit moderaten Hebeln gearbeitet, mit Stop Loss abgesichert und dieser dann auch regelmäßig im Gewinnbereich nachgezogen. Wird der Hebel zu klein wird das Zertifikat veräußert und ein neues Zertifikat ausgesucht. Der maximale Hebel beträgt 20x. Zum Traden wird die komplette Charttechnik verwendet und das Marktumfeld berücksichtigt. Aus Gründen des Timings gibt es auch Zeiten ohne Positionen (also 100% Cashquote), es werden also beginnende Rücksetzer bzw. Korrekturen zum Ausstieg genutzt. Kurzfristige bzw. kleine Korrekturen im Intradaybereich werden "ausgessen": es handelt sich hier nicht um Daytrading. mehr anzeigen