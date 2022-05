Value meets Growth

In diesem Wikifolio soll einerseits auf Aktien mit Wachstumspotential investiert werden. Dabei konzentriert sich das Wikifolio auf die Aktuellen Megatrends E-Commerce, Cybersecurity, Mobility usw. Im Vordergrund steht das Chance-Risiko-Verhältnis der jeweiligen Unternehmen. Um die Bewertung einer Aktie vornehmen zu können, werden die Werkzeuge der Fundamentalanalyse verwendet. Klassische Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder die Eigenkapitalrendite werden bei den Value-Werten herangezogen. Für die Auswahl der Growth-Unternehmen sind die Verhältnisse Enterprise Value / Sales - oder Free Cashflow / Sales von Bedeutung. Andererseits soll das Portfolio mit etablierten Unternehmen ergänzt werden, die in ihren Märkten dominieren und regelmäßige Outperformance erzielen. Das Ziel günstige Unternehmen mit wachsenden Umsätzen steht sowohl bei den Growth-Aktien als auch bei den Value-Aktien an erster Stelle. Der Anlagehorizont ist langfristig ausgelegt. Kurzfristige Schwankungen sollen keine Einflüsse auf die Aktienauswahl haben. Das Portfolio besteht aus 20 - 25 Unternehmen. Eine höhere Anzahl an Aktien soll vermieden werden, damit jedes Unternehmen einen gewissen Einfluss auf die Portfoliorendite nehmen kann.