Das Ziel der Waldschnepfe ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Portfolio wird voraussichtlich lediglich aus einer Longposition im DAX40 besteht. Dabei werden gehebelte Zertifkate eingesetzt, wobei die maximale Verhebelung geringer als 6 ausfallen dürfte. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig, wobei die Position höchstens einmal in der Woche verändert wird. Da die Waldschnepfe einer der langsamsten Vögel ist, wird auf schnelle und häufige Positionswechsel aller Voraussicht nach verzichtet. Wenn kein Longsignal vorliegt, dürfte auf eine Positionierung verzichtet werden, was sich im übrigen über Jahre erstrecken könnte. Die Erzeugung des Signals erfolgt rein aus fundamentalen Daten und ist fast ausschließlich von den langfristigen historischen KGVs abhängig. Dieses Wiki wendet sich nicht an Anleger, die schnelle Gewinne erwarten, sondern an Investoren, die langfristig das Ziel haben, den Wert der Anlage zu steigern.