Dividendenstars.

Handelsidee

Es soll die bestmögliche Rendite durch Dividenden erreicht werden. Die Strategie wird keine Buy and Hold sein, sondern sich an den geleisteten Dividenden orientieren. Als Neuzugänge kommen nur Aktien in Frage die eine Dividende über 5% ausschütten. Bevorzugt sind Titel welche ein vierteljährliche oder sogar monatliche Dividende anbieten. Dadurch wird es mir möglich sein schneller auf fallende Dividenden zu reagieren und evtl. andere bessere ins Depot zu nehmen. fällt eine Rendite unter 5% oder fällt der Kurs um 10% scheidet diese Aktie aus. Kann aber jederzeit wieder neu aufgenommen werden sofern die Kennzahlen wieder zutreffen. mehr anzeigen