Dieses Wikifolio verfolgt eine 75:10:5:5:5 Strategie und soll damit eine durchschnittliche Jahresrendite von 25% erzielen. 75% der Aktien sollen in Aktien investiert werden die eien Rendite von 25% p.a. erwarten lassen. 10% der Aktien sollen in Aktien investiert werden, die sich in 2-3 Jahren verdreifachen. 5% der Aktien sollen in Aktien investiert werden die sich in 2-3 Jahren vervierfachen. 5% der Aktien sollen in Aktien investiert werden, die sich in 2-3 Jahren verfünffachen. 5% der Aktien sollen in Aktien investiert werden, die sich mehr als verfünffachen können. Da der Ausgangswert größer als 100.000€ ist, wird der Rest in 2 Vergleichs ETFS investiert. Umstellungstag war der 13. September 2021.