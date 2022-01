wikvest selekt

Handelsidee

Das Ziel dieses wikifolios besteht darin, möglichst schwankungsarm an den Chancen der Finanzmärkte zu partizipieren.



Hierzu setze ich vor allem auf solide Aktienwerte, welche den Kern des Portfolios ausmachen. Diese Investitionen werden unter fundamentalen und (untergeordnet) technischen Gesichtspunkten ausgewählt und langfristig mit ruhiger Hand (im Sinne "Buy & Hold & Check") begleitet.



Ergänzt wird diese ruhige Basis durch Investitionen in spannende Opportunitäten aus dem gesamten verfügbaren Produktuniversum (mit Ausnahme von Hebelprodukten). Hier wähle ich insbesondere solche Titel aus, die Rückenwind durch einen Megatrend erhalten, bspw. im Bereich Biotechnologie, Telemedizin, Space Exploration, Wasserstoff oder Blockchain. Da die Chancen in diesen Bereichen regelmäßig auch mit einer höheren Volatilität einhergehen, werden auch diese Investitionen ruhig begleitet, so lange der fundamentale Trend aus meiner Sicht intakt ist. Beigemischt werden können darüber hinaus auch kurzfristige Opportunitäten welche dann überwiegend auf Basis technischer Gesichtspunkte ausgewählt werden sollen und durch ein striktes Risikomanagement begleitet werden.



Eingebettet ist dies zudem in eine Portfoliostrategie, welche sich durch breite Diversifikation zwischen und innerhalb von Anlageklassen auszeichnet: Neben dem Schwerpunkt im Bereich der Aktien sollen insbesondere Kryptowährungen (vornehmlich BTC und ETH), Bonuszertifikate sowie Schwellenländeranleihen (in USD oder EUR denominiert) Berücksichtigung finden. Zudem soll durch den kurzfristigen Einsatz von inversen Produkten (d.h. "Short ETFs") ggf. ein Instrument zur Absicherung zur Verfügung stehen. Durch diesen integrierten Portfolioansatz soll die Schwankungsbreite um den langfristig positiven Trend geglättet werden.



Insgesamt soll das Portfoliomanagement somit zwar "regelgebunden" sein, aber dennoch bewusst nur wenigen harten Restriktionen unterliegen. Dies entspricht der opportunistischen Ausrichtung des wikifolios. mehr anzeigen