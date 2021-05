Wachstumsorientierte Value Werte

Handelsidee

Das Ziel dieses Wikifolios ist es, Firmen mit gutem Wachstum und starken Bilanzen zu fairen Preisen zu kaufen, die in den letzten Monaten an Momentum gewonnen haben. Dafür werden Aktienscreener und Algorithmen verwendet. Besonders sollen Small -und Midcaps Weltweit diversifiziert solange gehalten werden, bis sie ihr Wachstum realisieren. Bei Dips in Sektoren werden aggressiv Qualitative Unternehmen gekauft werden, um von den niedrigen Preisen zu profitieren. Rebalancing erfolgt meist halb-jährlich. mehr anzeigen