Watchlist Invest

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll in Unternehmen investieren, welche sich auf meiner persönlichen Watchlist befinden. Diese setzt sich hauptsächlich aus den folgenden Kriterien zusammen:



1. Screening-Prozess nach bestimmten Qualitätskriterien

2. auf verschiedenen Plattformen (z.B. in Internetforen, Börsenbriefen, Anlegerzeitschriften, Social Media usw.) besprochene Wertpapiere mit positivem Sentiment



Der geografische Anlageschwerpunkt soll sich in Amerika befinden. Vereinzelt können auch Werte aus Europa und Asien das Portfolio ergänzen.



Fundamentale Kennzahlen (Umsatz, Nettomarge, Cashflow, Eigenkapital) werden betrachtet, spielen aber eine untergeordnete Rolle. Die Güte der Bilanz soll ausschließlich für die Gewichtung der Einzelwerte im Portfolio verwendet werden, allerdings nicht um zu entschieden ob ein Wertpapier gekauft oder verkauft wird.



Charttechnische Aspekte werden betrachtet, spielen aber ebenfalls eine untergeordnete Rolle bei der Analyse. Werte die sich in intakten Aufwärtstrends befinden, eine hohe Trendstabilität aufweisen und in der Nähe ihrer Jahres-/Allzeithochs notieren werden höher gewichtet als Aktien die diese Merkmale nicht aufweisen.



Ziel ist es, im Wikifolio ca. 30-60 Wertpapiere zu halten, je nach Marktsituation. Diese sollen permanent überprüft und angepasst werden. Die durchschnittliche Haltedauer wird voraussichtlich Wochen/Monate betragen.

