The Golden Shot

Dieses Wikifolio soll in Unternehmen investieren, denen ich im kurz- und mittelfristigen Zeitraum eine Outperformance zum Gesamtmarkt zutraue. Der geografische Anlageschwerpunkt soll sich in Amerika befinden. Vereinzelt können auch Werte aus Europa und Asien das Portfolio ergänzen. Als Kennzahlen für die fundamentalen Bewertung einzelner Aktien werden der Umsatz, die Nettomarge, der Cashflow und die Eigenkapitalquote, sowie deren Veränderung über die Zeit betrachtet. Auch charttechnische Aspekte sollen in die Analyse einbezogen werden. Im Normalfall sollten Wertpapiere in die investiert wird folgende Merkmale aufweisen: -neues Jahreshoch oder Allzeithoch -steigendes Handelsvolumen -positive Nachrichten (aufgrund von neuen Produkten oder guten Ausblicken der Firma) Ziel ist es, im Wikifolio maximal 3 Wertpapiere zu halten, diese allerdings mit einer hohen Gewichtung zu versehen. Sollten aktuell keine chancenreichen Investments gefunden werden, wird der Rest des Portfolios in ETFs investiert, um wenigstens die Marktrendite zu vereinnahmen. Die durchschnittliche Haltedauer wird voraussichtlich Wochen/Monate betragen.