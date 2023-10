Extreme Scenarios

In meinem wikifolio liegt der Fokus darauf, in extremen Marktbedingungen eine Absicherung zu bieten, während ich gleichzeitig Chancen für geringere Verluste und mögliche Gewinne zu nutzen suche. Meine Strategie fußt darauf möglichst wenig Korrelation zu den üblichen Aktienindizes zu haben und somit gerade in Lagen in denen diese versagen gestärkt aus den Herausforderungen hervorgehen zu können.