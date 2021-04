Zukunft-Spezial

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll vermehrt auf Zukunftsrelevante Assets gesetzten werden, dabei spielen neue Technologien und ausgefallen, innovative Unternehmen eine besondere Rolle.

Zudem können auch Rohstoffe eine attraktive Möglichkeit sein, und dienen vor allem zur Diversifizierung des Portfolios.



Generell soll hier also ein langfristig, vielversprechendes Wikifolio statt finden, wobei vermehrt auf Einzelaktien gesetzt werden soll, jedoch können auch anderen Anlageklassen eine Aufgabe übernehmen, auch wenn eine eher untergeordnete.



Die Kapitalanlagen sollen somit vor allem nach dem Zukunftsorientierten Kriterium ausgewählt werden, aber auch ein gutes Geschäftsmodell bzw. Management, sowie eine grundlegende Finanzielle Gesundheit sollen eine Rolle spielen, um so langfristig Kosten eines erst in der Zukunft rentablen Produkts decken zu können.

