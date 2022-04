Dort finden gewiefte Anleger die eine oder andere Investment-Perle: Oftmals kleine, vielleicht noch recht unbekannte Unternehmen, die eine große Zukunft mit ebenso großem Wachstum vor sich haben. Die Rede ist von Nebenwerten.

Was ist ein Nebenwert?

Als Nebenwert oder Small Cap werden Aktien bezeichnet, welche eine im Vergleich zu Standardwerten geringe Marktkapitalisierung – meist wird die Grenze unter 100 Millionen Euro gezogen – und ein niedriges Handelsvolumen aufweisen. Gebündelt werden diese Titel oft in eigenen Börsensegmenten oder speziellen Indizes. Der deutsche Nebenwerte-Index ist der SDAX (Small-Cap-DAX).



Als Aktien „aus der zweiten Reihe“ finden Nebenwerte in der Regel weniger Beachtung von institutionellen Investoren, Analysten und Medien und weisen häufig eine deutlich höhere Volatilität auf. Genau das macht sie für viele Investoren so interessant.