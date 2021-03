Unter den besten Werten - Jubeljahre bei Hypoport

Die Vorstände beim Finanzdienstleister Hypoport scheinen neben ihrem Hauptgeschäft auch die Klaviatur der Börse perfekt zu beherrschen. Vor zwei Wochen hat die Fintech-Firma ihre vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Seither werden häppchenweise positive Unternehmensnachrichten veröffentlich, wodurch ein stetiger Strom an „guten Nachrichten“ entstanden ist. Vom Umsatzplus um 25 Prozent zum höheren Gewinn vor Steuern und Zinsen um ein Prozent reichen diese.

Vorgestern nun - bei den offiziellen Zahlen - legte Hypoport noch einen drauf. Es wurden Wachstumsraten von 28 bzw. 11 Prozenz vermeldet. Das bedeutet „das stärkste Umsatzwachstum seit dem Börsengang“. Das Ergebnis: Die Aktie springt auf ein neues Allzeithoch. Das freut natürlich auch die wikifolio-Trader. Der schon länger beliebte Nebenwert ist aktuell in rund 460 wikifolios vertreten, die Hälfte davon ist auch als Zertifikat inverstierbar.

Buchgewinn: +500 Prozent



Armin Gröger („InvestAG“) hat Hypoport seit über drei Jahren in seinem wikifolio „Schwerpunkt ITK”. Der Einstiegskurs lag damals im Schnitt bei 27 Euro. Entsprechend zufrieden kommentierte er gestern die Entwicklungen: „Nach den guten endgültigen Halbjahreszahlen geht es hier heute weiter hoch, plus 558 Prozent seit Aufnahme ins wikifolio“. Knapp die Hälfte der Ursprungsposition hat der Trader im Laufe der Zeit allerdings schon verkauft. Zuletzt im April eine Tranche mit einem Plus von über 400 Prozent. Aktuell macht der SDAX-Wert rund drei Prozent des Musterdepots aus. Auch die anderen Werte im wikifolio zählen überwiegend zum Bereich Informationstechnologie und Telekommunikation. Schwergewicht unter den aktuell 40 Einzelwerten ist der Software-Hersteller Nemetschek. Auch hier kann sich der Trader schon über ein Plus von 22 Prozent freuen. Ergänzend hält InvestAG zwei gering gewichtete ETFs, sowie eine Cashquote von gut 30 Prozent. Bei der Auswahl der Aktien fokussiert sich Gröger auf die fundamentalen Daten, indem er Geschäftsberichte sowie Analystenstudien auswertet. Außerdem versucht et, die Hauptversammlungen der Unternehmen zu besuchen und Kontakt zu Mitarbeitern sowie dem Management aufzunehmen. Nach einer 1,5-jährigen Seitwärtsphase bewegt sich das Mitte 2015 gestartete wikifolio stetig aufwärts. Die Gesamtperformance liegt aktuell bei 28 Prozent, auch hier wurde gerade ein neues Rekordhoch markiert. Der Maximalverlust betrug bislang 16 Prozent.

Klare Regeln, starke Trends

Im wikifolio „Trendfollowing Deutschland” von Christoph Klar aka SystematiCK ist Hypoport mit einem Depotanteil von fast 10 Prozent der am höchsten gewichtete Titel. Eingestiegen ist Klar Mitte Juli zu rund 170 Euro. Kurz vor den Zahlen wurde der Wert dann aber mit einem kleinen Plus mit folgender Begründung verkauft: „Das Risiko ist mir bei einer schlechten Meldung am Montag schlichtweg zu hoch. Entsprechend meiner Kriterien habe ich daher verkauft. Das charttechnische Setup sieht aber nach wie vor sehr gut aus. Daher kann es durchaus sein, dass ich am Montag gewillt bin, bei positiven Zahlen zu höheren Kursen auch wieder einzusteigen“. So kam es dann auch:

„Ich habe soeben wieder bei Hypoport zugegriffen. Die heute präsentierten Zahlen sind sehr gut vom Markt aufgenommen worden und die Aktie konnte auf ein neues Allzeithoch ausbrechen“.

wikifolio-Trader Christoph Klar aka SystematiCK

Insgesamt besteht das Portfolio aktuell aus zehn Werten. Die Investitionsquote liegt bei rund 70 Prozent. Der Trader sucht gezielt nach „trendstarken deutschen Aktien“, die nach „klar definierten Selektionskriterien“ ausgewählt werden und vor dem endgültigen Einstieg „gewisse charttechnische Muster und eine abnehmende bzw. geringe Volatilität bei gleichzeitigem Volumenausbruch“ aufweisen müssen. Gleichzeitig legt er großen Wert auf ein professionelles Risikomanagement. Mit dieser Strategie gelang seit dem Start des wikifolios Anfang 2017 ein Plus von 26 Prozent, während der Maximum Drawdown auf 8 Prozent begrenzt werden konnte.

» Alle wikifolio mit Fintech-Aktie Hypoport im Depot (ISIN: DE0005493365) finden Sie hier.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.