Zukunftsthemen im Fokus - die Bestseller-wikifolios im Juni

Die Bundesregierung etwa will im Rahmen ihres jüngst verabschiedeten Zukunftspakets sieben Milliarden Euro für eine nationale Wasserstoffstrategie aufwenden. Mit weiteren zwei Milliarden Euro soll der Aufbau von außenwirtschaftlichen Partnerschaften in der Wasserstofftechnologie vorangetrieben werden. Diese Meldung hat die Nachfrage nach Wasserstoff-Aktien noch mal forciert. Das zeigt sich auch beim Blick auf die drei wikifolio-Zertifikate mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im abgelaufenen Monat.

„Erst der Anfang eines Megatrends“

Der Bekanntheitsgrad des schon seit vielen Monaten bei Investoren sehr beliebten wikifolios Wasserstoff & Brennstoffzellen von Stefan Krick ( Stevox ) ist durch die Erwähnung in einem Bericht von „Focus Online“ weiter gestiegen. Das starke Interesse hängt aber sicher auch mit der bisherigen Performance von 91 Prozent seit dem Start vor zwei Jahren zusammen. Zumal gerade erst ein neues Rekordhoch markiert wurde. Der in der Forschung und Entwicklung tätige Wirtschaftsingenieur vertritt weiterhin die Meinung, dass sich Wasserstoff als universell einsetzbarer Energiespeicher durchsetzen und fossile Brennstoffe früher oder später obsolet machen wird.

Die vergleichsweise hohe Bewertung vieler Aktien in diesem Segment ist dem Trader dabei bewusst. An seinem optimistischen Ausblick ändert das aber nichts: „Sicherlich sind einige Unternehmen der Branche sehr hoch bewertet, teilweise mit dem Hundertfachen des aktuellen Umsatzes. Ich sehe darin bei der aktuellen Nachrichtenlage und dem positiven Gesamtumfeld allerdings kein Problem. Wenn sich das Tempo des Umsatzwachstums weiter beschleunigt, können diese hohen Bewertungen schnell abgebaut werden. Trotz der starken Kursanstiege der letzten Wochen sieht es wohl so aus, dass wir erst ganz am Anfang eines Megatrends stehen“, schreibt Krick in einem aktuellen Kommentar.

Der Kurseinbruch von 47 Prozent während des Corona-Crashs hat davon unabhängig aber gezeigt, dass die Börse selbst bei einem solchen Trend-Thema keine Einbahnstraße ist. In dem voll investierten Portfolio kommen die fünf größten Titel aktuell auf einen Depotanteil von rund 50 Prozent – Schwergewichte sind die Aktien von Plug Power , einem US-Unternehmen, das auf die Entwicklung und Produktion von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen spezialisiert ist, und ITM Power , einem Hersteller von integrierten Wasserstoff-Energieanlagen.

Wasserstoff & Brennstoffzellen Stevox DE000LS9NCK3 +91,9 % seit 06.07.2018

-23,3 % 1 Jahr

EUR 11.972.340,23 investiertes Kapital

Aufbau von Liquidität bei Höchstkursen

Auf dem zweiten Platz der Beliebtheitsskala der Investoren rangierte im Juni ein weiteres Musterdepot, das sich auf diesen Sektor spezialisiert hat – und das ebenfalls gerade auf ein Allzeithoch geklettert ist. Seit der Erstellung im Septemper 2018 konnte Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS ) mit seinem wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien eine Rendite von 135 Prozent bei einem maximalen zwischenzeitlichen Verlust von 44 Prozent erzielen. Aktuell geht er allerdings etwas anders vor als Trader-Kollege Stefan Krick.

Schwarz hat die Gewichtung der europäischen Wasserstoff-Werte zuletzt zurückgefahren, weil er diese gerade im Vergleich zu den amerikanischen Branchenplayern als „massiv überbewertet“ ansieht und hier demnächst mit einem Favoritenwechsel rechnet. Zudem empfindet er die Märkte generell als „technisch unglaublich überkauft“, weshalb die Cash-Quote auf 26 Prozent angehoben wurde. Ein Dauerzustand soll das aber nicht sein: „Ich würde sehr gerne wieder in ITM Power, NEL oder auch Powercell Sweden investieren, aber dazu müssen die Werte noch um einiges fallen.“

Investment in Wasserstoff Aktien ARMEGAS DE000LS9NE38 +235,6 % seit 11.09.2018

-3,6 % 1 Jahr

EUR 13.570.991,06 investiertes Kapital

Safety First im Zeitalter der Digitalisierung

Zum ersten Mal unter den Top 3 der Anlegerlieblingen befindet sich das Anfang 2017 erstellte wikifolio Cybersecurity Innovators von Dirk Althaus ( techguru ). Mit einem Plus von 181 Prozent (33,6 Prozent p.a.) und einem Maximalverlust von unter 21 Prozent kann sich dessen Bilanz wahrlich sehen lassen. Für die große Nachfrage nach dem wikifolio-Zertifikat dürfte jetzt die noch mal überdurchschnittliche Performance der vergangenen Monate ausschlaggebend gewesen sein. Seit Anfang April gelang ein Plus von 31 Prozent.

Der Trader konzentriert sich bei diesem Musterdepot auf eine Branche, in der er sich nach eigenen Angaben gut auskennt. So verfolgt er zum Beispiel die Produkt-Releases verschiedener Firmen im Bereich IT Security/Cybersecurity und investiert dann in die Aktien derjenigen Unternehmen, deren Technologien er in Zukunft als erfolgversprechend bewertet. Das zu gut 90 Prozent gefüllte Portfolio ist mit aktuell 27 Aktien recht breit diversifiziert. Amazon kommt als Nummer eins des Depots auf eine Gewichtung von rund neun Prozent, die Top 5-Holdings machen ein Drittel des Gesamtwertes aus.

Cybersecurity Innovators techguru DE000LS9K1Q6 +200,8 % seit 02.01.2017

-24,4 % 1 Jahr

EUR 14.501.011,89 investiertes Kapital