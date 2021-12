BYD: Das chinesische Tesla beeindruckt mit starkem Wachstum

Wenn in Börsendiskussionen die Sprache auf Hersteller von Elektroautos kommt, fällt als Erstes unweigerlich der Name Tesla . Doch es gibt auch noch andere Unternehmen, die in diesem Segment tätig und sehr erfolgreich sind. Der Mischkonzern BYD zum Beispiel. BYD überzeugt seit mehreren Jahren schon durch massive Wachstumsraten im Bereich der batteriebetriebenen Fahrzeuge und gehört bezogen auf die Absatzzahlen zu den Top-Herstellern. Bei den Neuzulassungen in China liegt BYD sogar vor Tesla und Volkswagen. Im kommenden Jahr könnte dort mit Blick auf die aktuellen Prognosen ein Marktanteil von 25 Prozent erreicht werden. Analysten bewerten zudem die eigene Batterieproduktion von BYD sehr positiv, weil dadurch die Abhängigkeit von Zulieferern reduziert wird. Auch die vielseitige Produktpalette und die Innovationskraft werden regelmäßig gelobt.

Klarer Profiteur der sich wandelnden Nachfrage

Auch wikifolio-Trader Uwe Harich ( Globalist ) zeigt sich von dem Unternehmen und vor allem den gerade neu vorgelegten Zahlen begeistert: „Bei den Fahrzeugen mit neuen Antrieben (NEVs) wuchs der Absatz von Jahresanfang bis November 2021 um 217 Prozent auf 509.838 Einheiten. Im gleichen Zeitraum sank der Absatz der treibstoffbetriebenen Wagen um 37,5 Prozent auf 131.181 Autos. Allein im November 2021 steigerte BYD den NEV-Absatz um 241,8 Prozent. Verbrenner verloren im November 2021 mit -73,9 Prozent hingegen noch deutlicher.“

Seiner Ansicht nach trifft diese Entwicklung vor allem Autohersteller, „die bisher nur zögerlich auf Elektrowagen umgestellt haben, während BYD und auch Tesla Marktanteile gewinnen“. Die beiden genannten Profiteure sind auch Bestandteil seines im Sommer 2019 eröffneten wikifolios Global-NewMobility. Dort sucht der Trader gezielt nach Tech-Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von zukunftsweisenden Antriebssystemen beschäftigen. Bei BYD, die in dem breit gestreuten Portfolio auf einen überdurchschnittlich hohen Depotanteil von 4,0 Prozent kommen, liegt Harich aktuell mit fast 100 Prozent im Plus.

Global-NewMobility Globalist DE000LS9PSF4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +131,2 % seit 20.07.2019

+20,0 % 1 Jahr 1,03 × Risiko-Faktor

EUR 153.506,89 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 42,9 Prozent

Volle Konzentration auf chinesische Aktien

Ähnlich gestaltet sich die Lage in dem von Dr. Philip Bußmann ( LONGLIFE ) seit Mai 2019 betreuten wikifolio China Hightech. Dort kommt der Trader bei BYD (3,7 Prozent Gewicht) auf ein Kursplus von gut 90 Prozent. Die gute Entwicklung der Aktie basiert seiner Meinung auch darauf, dass BYD eines der wenigen chinesischen Unternehmen ist, in die Ausländer direkt investieren können. Bei vielen anderen Titel aus dem Reich der Mitte ist es zuletzt nicht so gut gelaufen. Deshalb hat das auf diese Region fokussierte Musterdepot auf Jahressicht auch 17 Prozent an Wert eingebüßt und von dem im Februar markierten Hoch sogar fast 40 Prozent verloren.

Unter dem Strich liegt das bei Investoren sehr beliebte wikifolio aktuell noch mit 38 Prozent oder 13 Prozent p.a. im Plus. Der Trader, der sich in einem Kommentar gerade noch mal sehr ausführlich zu den Aussichten chinesischer Aktien geäußert hat, konzentriert sich auf Unternehmen mit überlegenen Geschäftsmodellen und guten Finanzkennzahlen. Zudem achtet er auf die Kursreaktionen bei neuen Unternehmensberichten sowie auf das Momentum der jeweiligen Aktie.

China Hightech LONGLIFE DE000LS9PBH6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +39,3 % seit 24.05.2019

-18,6 % 1 Jahr 0,88 × Risiko-Faktor

EUR 6.273.527,81 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 12,7 Prozent

Die 9 meistgehandelten Aktien International der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 BYD CNE100000296 28 382,95 82 56% 2 Standard Lithium CA8536061010 108 156,50 78 65% 3 Gazprom US3682872078 2 482,51 62 66% 4 Xiaomi KYG9830T1067 8 816,89 50 64% 5 Vulcan Energy AU0000066086 2 005,42 48 71% 6 DEFI Technologies CA24464X1069 58 890,24 46 72% 7 Tencent KYG875721634 7 033,53 42 57% 8 Argonaut Gold CA04016A1012 39 945,62 39 18% 9 American Lithium CA0272592092 80 781,02 38 61%

Alle wikifolios mit BYD im Depot! Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche