Deutschland vs. Tesla - wer gewinnt das Duell?

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zu den Aktien von VW, Tesla, Porsche, BMW und Mercedes zu sehen! Registrieren Login

Christian Scheid, verantwortlich unter anderem für das wikifolio Special Situations long/short, hat dazu schön länger eine klare Meinung. Bei Tesla ist er jedenfalls nicht dabei – und wenn, dann nur auf der Short-Seite. Vor rund einer Woche kommentierte er: „Nach erster Durchsicht muss man feststellen, dass Tesla bereits im 1. Quartal Geld verbrannt hat. Lediglich Sondereffekte lassen die Zahlen besser aussehen. Diese Trends dürften sich im Q2 noch verstärkt haben, zumal es weitere massive Preissenkungen gab. Ich shorte Tesla erneut, da ich kurzfristig einen weiteren Rücksetzer erwarte.“ Bis zur Vorlage der Q2-Zahlen im Juli dürfte die Aktie laut Scheid ihr Jahrestief bei rund 100 Dollar testen. Im weiteren Jahresverlauf seien dann deutlich tiefere Kurse wahrscheinlich. Scheids Votum: „Eine faire Bewertung ist im niedrigen zweistelligen Dollarbereich anzusiedeln."

Christian Scheid ( Scheid ), verantwortlich unter anderem für das wikifolio Special Situations long/short , hat dazu schön länger eine klare Meinung. Bei Tesla ist er jedenfalls nicht dabei – und wenn, dann nur auf der Short-Seite. Vor rund einer Woche kommentierte er: „Nach erster Durchsicht muss man feststellen, dass Tesla bereits im 1. Quartal Geld verbrannt hat. Lediglich Sondereffekte lassen die Zahlen besser aussehen. Diese Trends dürften sich im Q2 noch verstärkt haben, zumal es weitere massive Preissenkungen gab. Ich shorte Tesla erneut, da ich kurzfristig einen weiteren Rücksetzer erwarte.“

Bis zur Vorlage der Q2-Zahlen im Juli dürfte die Aktie laut Scheid ihr Jahrestief bei rund 100 Dollar testen. Im weiteren Jahresverlauf seien dann deutlich tiefere Kurse wahrscheinlich. Scheids Votum: „Eine faire Bewertung ist im niedrigen zweistelligen Dollarbereich anzusiedeln.“

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +588,1 % seit 09.11.2013 +14,1 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 2.542.665,23 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +22,7 Prozent

Deutsche Autobauer – tendenziell „Yea“

Die VW-Aktie bleibt wegen der extrem niedrigen Bewertung langfristig hoch interessant. Christian Scheid Scheid

Bei den deutschen Autobauern gilt es zu differenzieren. Tendenziell ist Scheid hier aber optimistisch. Ende März kommentierte er zum Beispiel zum Volkswagen -Papier: „Die Aktie bleibt wegen der extrem niedrigen Bewertung langfristig hoch interessant.“ Und auch die Porsche -Aktie muss sich laut dem Trader nicht verstecken. „Dem Sportwagenbauer Porsche ist der Start in das neue Geschäftsjahr gelungen“, so Scheid. Die Stuttgarter konnten weltweit in den ersten drei Monaten des Jahres 80.767 Autos ausliefern. Das sind 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im wichtigsten Markt China legte Porsche sogar 21 Prozent zu. Scheids Fazit: „Investierte Anleger sollten Gewinne laufen lassen. Für den Neueinstieg sollten schwache Tage abgewartet werden.“

Stefan Eichhorn ( SEC ) führt das wikifolio SEC – Love me forever seit dem Sommer 2014 und ist damit äußerst erfolgreich. So kommt er insgesamt auf eine Performance von knapp 120 Prozent. Damit kann er den DAX, der gerade mal 73 Prozent im Plus liegt, locker hinter sich lassen. Aktuell hält er in dem recht konzentrierten wikifolio die Aktie der Mercedes-Benz Group mit einer Gewichtung von fast 10 Prozent. Mitte April äußerte er sich in einem ausführlichen Kommentar aber auch zum BMW -Papier: „Insgesamt ist die BMW-Aktie mit einem aktuellen Kurs von rund 104 Euro ein solides Investment. Der starke Markenname und der Fokus auf Elektrofahrzeuge sollten dafür sorgen, dass der Aktienkurs langfristig weiter steigt. Allerdings ist zu beachten, dass BMW eine zyklische Aktie ist und daher Phasen der Volatilität durchlaufen kann.“

Von einem Engagement in BMW hat er bislang abgesehen. Dies könnte an der Saisonalität liegen. So beginnt laut Eichhorn die kritische Sommersaison, die dem Trader zufolge oft zu Kursverlusten führt: „Daher sollte man in dieser Zeit sein Aktienengagement nicht (wesentlich) erhöhen.“

SEC - Love me forever SEC DE000LS9EPC1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +116,7 % seit 03.08.2014 -2,4 % 1 Jahr 0,63 × Risiko-Faktor EUR 151.710,96 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +9,4 Prozent

Oder doch eher „Nay“?

Der Preiskampf im E-Autosektor wird durch Tesla weiter angeheizt. (…). Und auf dem wichtigen chinesischen Markt hinken die deutschen Autobauer mit ihren E-Autos auch hinterher. Da hilft auch die sehr niedrige Bewertung und die hohe Dividendenrendite nichts. Christian Mallek SIGAVEST

Während Eichhorn Mercedes im Depot hält und auch für BMW zuversichtlich ist, hat Christian Mallek ( SIGAVEST ) von der SIGAVEST Vermögensverwaltung die Mercedes-Aktie zuletzt verkauft: „Wir trennen uns von Mercedes mit einem Minigewinn. Der Preiskampf im E-Autosektor wird durch Tesla weiter angeheizt. Elon Musk will weitere Marktanteile auch auf Kosten der Marge gewinnen. Und auf dem wichtigen chinesischen Markt hinken die deutschen Autobauer mir ihren E-Autos auch hinterher. Da hilft auch die sehr niedrige Bewertung und die hohe Dividendenrendite nichts.“ Verlockend sehen Bewertung und Ausschüttung aber allemal aus, wie Daten von aktien.guide belegen.

Die deutschen Autobauer im Vergleich

Home-Bias bei Auto-Aktien – (k)eine schlechte Idee?

Obwohl die Deutschen mit Bewertung und Dividendenrendite punkten, kann die Tesla-Aktie die bessere Performance aufweisen. Seit Jahresanfang ist das Papier um gut 30 Prozent gestiegen. Unfassbar eigentlich: Der US-E-Auto-Pionier steht bei einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 467 Milliarden Euro – also deutlich mehr als dem Vierfachen von Porsche. Mit einem geschätzten KGV für 2023 von 52 ist die Aktie im Vergleich zur deutschen Konkurrenz teuer. Außerdem zahlt Tesla keine Dividende. Doch gerade in Zeiten steigender Zinsen, die neu begebene Anleihen oder selbst das Halten von Cash (bei der richtigen Bank) attraktiver machen, kann eine regelmäßige Ausschüttung in Form der Dividende ein wesentliches Argument sein.

Die wikifolio Trader stehen in den letzten Wochen jedenfalls bei allen Autobauern vermehrt auf der Käuferseite. Besonders die Porsche Holding wird mit einer Kaufquote von fast 80 Prozent stark nachgefragt.

Trading Sentiment: Porsche Holding

Die Kaufquote bei Tesla ist zwar geringer, allerdings wird der US-Autobauer in 7 Tagen häufiger gehandelt als die Porsche Holding in 1 Monat. Hier „verliert“ sich aber natürlich auch einiges an Trading-Aktivität an die Porsche AG, die seit September 2022 börsennotiert ist.

Trading Sentiment: Tesla

Fazit

Bewertung und Dividendenrendite sprechen für die deutschen Autobauer. Tesla bleibt auf wikifolio.com vorerst „beliebter“. Bleibt das so? Zahlt sich ein gewisser Home Bias bei Auto-Aktien aktuell aus – oder hat doch die internationale Konkurrenz die Nase vorne? Vote mit!

Alle wikifolios mit Volkswagen im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. Zu den wikifolios

Alle wikifolios mit Tesla im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. Zu den wikifolios

Alle wikifolios mit Porsche im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. Zu den wikifolios

Alle wikifolios mit BMW im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. Zu den wikifolios

Alle wikifolios mit Mercedes Benz im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. Zu den wikifolios