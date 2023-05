Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out bei Meta

# Name Performance 7 Tage gekaufte Aktie 1 Meta Platforms 12.43% 25 Jahre Börsenerfahrung 2 BYD 6.86% Value Box 3 Eckert & Ziegler 5.86% Responsible Investing 4 Microsoft 7.37% Refresh 5 PNE Wind 12.16% 25 Jahre Börsenerfahrung

Buying the Dip bei ThyssenKrupp

Taking Profit bei der Software AG

# Name Performance 7 Tage verkaufte Aktie 1 Software AG 59.25% Special Situations long/short 2 Hypoport 9.86% Trends and more 3 Sociedad Quimica y Minera de Chile 6.56% Alpha AI Sustainable 4 Sim 38.16% Solide Investments 5 Philips 10.75% Tenbagger - Sei aufmerksam

Gewinne mitgenommen hat auch wikifolio Trader Christian Scheid ( Scheid ). In seinem wikifolio Special Situations long/short ist die Aktie aber nach wie vor enthalten. Aktuell mit einer Gewichtung von 0,9 Prozent. Der erfahrene Trader scheint also mit weiteren Kursgewinnen zu rechnen.

Jumping the Ship bei C3.AI

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.