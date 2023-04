Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

Buying the Dip bei Aroundtown

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Aroundtown -11,41% 25 Jahre Börsenerfahrung 2 Secunet Security -6,63% firstclass stock picking 3 United Internet -7,78% Nachhaltige Dividendenstars 4 Bed Bath & Beyond -45,91% All-You-Can-Buy 5 Basler -16,71% Trendfolge&Trading

Hohe Inflation, steigende Leitzinsen und Home Office während und „nach“ Corona: Nicht die besten Voraussetzungen für Immo-Aktien. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat bereits ein schwieriges Jahr hinter sich, das mit einer halben Milliarde Euro Verlust endete. Ende März strich der MDAX-Konzern die Dividende zusammen. Auf Jahressicht hat die Aktie fast drei Viertel ihres Wertes verloren. Im März beschleunigte sich die Talfahrt nochmal. wikifolio Trader halten den Kurssturz offenbar für übertrieben und kaufen den Dip. Michael Flender hat für sein wikifolio Goldesel-Trading einen kurzfristigen Gewinn einfahren können. Er kommentierte:

„Bei Aroundtown einen erfolgreichen Reboundtrade umgesetzt, die Panik war kurzfristig doch etwas heftig.“ Michael Flender GoldeselTrading

Der Trader hat am 29.03. Aktien für 1,22 Euro je Stück eingekauft und den ersten Teilverkauf am selben Tag getätigt. Verkauft wurde zu 1,37 bzw. 1,45 Euro. Mit dem Trade konnte Flender also Teilgewinne von über 18 Prozent einfahren. Ein schönes Beispiel dafür wie Daytrading funktionieren kann!

Goldesel-Trading GoldeselTrading DE000LS9CAV7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +148,1 % seit 10.10.2013 -0,5 % 1 Monat 1,10 × Risiko-Faktor EUR 1.277.307,22 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +10,2 %

Zur Person: Michael Flender Michael Flender ist Börsianer aus Leidenschaft. Er war nicht nur einer der ersten, die als wikifolio Trader auf der Social-Trading-Bühne erfolgreich waren. Als Vollzeit-Trader bestreitet er außerdem sein Einkommen seit 15 Jahren vom Börsenhandel. Seine Liebe zur Börse zeigt der Trader auf allen möglichen Social Media-Kanälen und seiner Webseite goldesel.de . Bodenständig erklärt er Zusammenhänge und begründet Entscheidungen, die seine wikifolios betreffen. 24/7 am Puls des Marktes vermittelt er Finanzwissen ganz ohne Anzug und Krawatte.

Fear of Missing Out bei Chipherstellern

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Intel 10,21% Intelligent Matrix Trend 2 Infineon 9,42% 25 Jahre Börsenerfahrung 3 Rambus 14,76% Intelligent Matrix Trend 4 Siemens Energy 7,48% Investment in Wasserstoff Aktien 5 C3.AI 33,73% Special Situations long/short

Comeback von Intel ? Der Chiphersteller steht mittlerweile seit einigen Jahren im Schatten von Nvidia. Nach einer langen Seitwärtsbewegung ist der Kurs 2022 richtig abgestürzt. Seit einigen Wochen (inkl. letzter Woche) geht es nun aber bergauf. Auf Monatssicht steht ein ansehnliches Plus von 22 Prozent zu Buche. Damit hat man auch den übermächtig wirkenden Konkurrenten Nvidia outperformed. Intel führt die aktuelle „Fear of Missing Out“-Liste der heißesten Aktien auf wikifolio.com an.

Die HSBC-Analysten kommentierten vor wenigen Tagen: „Intel möchte im Cloud-Geschäft mitmischen. Hierzu möchte der Konzern seine eigene Cloud für Entwickler von KI auf den Markt bringen und damit Marktführer Nvidia angreifen. Unter anderem sollen für dieses Projekt die Xeon-Prozessoren im ersten Halbjahr 2024 ausgeliefert werden – schneller als bislang erwartet.“ Die wikifolio Trader schlugen sich in der letzten Zeit bei Intel eindeutig auf die Käuferseite - eindeutiger als dies etwa bei Nvidia der Fall ist. Aber: Nvidia wird auf wikifolio.com 3- bis 4mal häufiger gehandelt als Intel. Und: Die Aktie ist deutlich teurer als die von Intel, wie Daten von aktien.guide belegen.

Trading Sentiment: wikifolio Trader schlagen bei Intel zu

Die 10 größten Halbleiter-Unternehmen nach Marktkapitalisierung

# Name Marktkapitalisierung (in Mrd. Euro) EV/Sales (ttm) 1 Nvidia 631,32 25,39 2 Taiwan Semiconductor 443,94 6,09 3 Broadcom 246,12 8,55 4 Texas Instruments 155,30 8,43 5 AMD 145,33 6,56 6 Intel 124,37 2,40 7 Applied Materials 95,52 4,05 8 Analog Devices 91,80 8,32 9 Micron Technology 60,76 2,96 10 Infineon 49,07 3,49

Übrigens: Die deutsche Infineon ist bei wikifolio Tradern ebenfalls beliebter als Intel - sie wird viel häufiger gehandelt. Auch das Sentiment fällt hier sehr positiv aus. Verwunderlich ist das nicht: Die Aktie hat seit Herbst letzten Jahres einen regelrechten Lauf. Die Quartalsergebnisse fielen zuletzt besser als erwartet aus und einen aufgehübschten hauseigenen Ausblick gab's obendrauf. Also, welcher Chiphersteller darf denn nun ins Depot?

Taking Profit bei der Deutschen Bank nach dem „Beben“

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Deutsche Bank 7,93% 25 Jahre Börsenerfahrung 2 HelloFresh 26,11% Nordstern 3 BLOCK INC. A 12,20% Intelligent Matrix Trend 4 Shopify 5,52% Nordstern 5 Varta 10,34% GLANG-GLOBAL-STRATEGY

Die Deutsche Bank -Aktie hat sich letzte Woche vom „Bankenbeben“ erholt. Einige Trader nutzten diesen Rebound, um Gewinne mitzunehmen. Ingo Reeps hält die Aktie weiterhin in seinem wikifolio Special Investments 1 . Ende März analysierte er: „Die Netto-Short-Quote von 1,3 Prozent ist nicht sehr viel im Vergleich. Sie war im Januar deutlich höher. Der Credit Default Swap (CDS) Markt scheint ziemlich dünn bzw illiquide. Ich könnte mir vorstellen, dass der kürzliche Anstieg bei den Deutsche Bank CDS zu Panikverkäufen bei vielen Institutionellen geführt hat.“ Sein Fazit fällt grundsätzlich positiv aus, auch wenn die Risiken, wie er selbst anmerkt, schwer einzuschätzen sind:

Mein Eindruck auch als Kunde ist, dass die Deutsche Bank seriöser und nachhaltiger unterwegs ist (inbesondere beim Thema AML, Anti-Money Laundering). Welche Risiken hier schlummern, wissen vermutlich selbst die besten Bank-Analysten nicht. Ein Risiko könnte in der Schweizer Niederlassung lauern. Ingo Reeps Checkitout

Special Investments 1 Checkitout DE000LS9EMD6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +192,9 % seit 16.10.2014 +2,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 196.302,60 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +13,6 %

Zur Person: Ingo Reeps Angenommen, man könnte die Aktien, die Warren Buffett hält, günstiger bekommen als der Guru selbst. Oder ein Turnaround-Kandidat, wie einst Apple einer war, fällt einem ins Depot. Der Volkswirt und Unternehmensberater Ingo Reeps versucht in seinem wikifolio genau das und Vieles mehr. Und bleibt dabei auch noch prinzipientreu: Treten Zweifel an einer integeren Geschäftspolitik auf, wird das Investment zurückgestellt, sagt er. Der Performance des wikifolios hat es bislang jedenfalls nicht geschadet.

Mehr zum Bankenbeben: Bankenkrise? Das ist ein Non-Event

Jumping the Ship: KTM-Chef Pierer übernimmt Leoni

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Eckert & Ziegler -24,04% Trends and more 2 PNE Wind -8,20% Special Situations long/short 3 EnviTec Biogas -9,09% Tech & GreenTech Aktienwerte 4 DiaSorin -5,30% Aktien-Werte und Trading 5 Leoni -92,05% Thunderstruck

Der österreichische Unternehmer Stefan Pierer (Pierer Mobility/KTM) wird, so scheint es, Alleineigentümer des angeschlagenen Autozulieferers Leoni . Wie Leoni letzte Woche mitteilte, sei Großaktionär Pierer bereit, Leoni 150 Millionen Euro frisches Kapital zur Verfügung zu stellen und mit 708 Millionen Euro knapp die Hälfte der Schulden zu übernehmen, sodass das Nürnberger Unternehmen entschuldet werden könne. Leoni soll von der Börse genommen werden. Die übrigen Aktionäre gehen im Zuge des Kapitalschnitts, der bereits erwartet worden war, leer aus.

Bereits am 10. Februar warnte wikifolio Trader Christian Scheid: „Den Leoni-Aktionären droht ein massiver Kapitalschnitt. Nach dem geplatzten Verkauf der Kabelsparte für rund 400 Millionen Euro muss sich der hochverschuldete Kabel- und Bordnetzspezialist dringend frisches Geld besorgen. Auf Leoni lasten Nettofinanzschulden von rund 1,5 Milliarden Euro. Ein Großteil davon wäre zum Jahresende fällig geworden. Bei der Umsetzung der nun notwendigen Maßnahmen würden 'die derzeitigen Aktionäre mit ihrer bisherigen Beteiligung weitestgehend verwässert.' Auch die beteiligten Banken müssten auf einen Teil ihrer bereits zum Jahresende fällig gewordenen Forderungen verzichten. Der Leoni-Aktienkurs brach daraufhin um fast die Hälfte ein. Das dürfte nicht das Ende des Kursverfalls sein. Totalverlust droht!“

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +594,7 % seit 09.11.2013 +7,1 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 2.478.272,35 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +22,9 %

Zur Person: Christian Scheid „Tesla ist die Mutter aller Meme-Stocks.“ Christian Scheid nimmt von Berufs wegen kein Blatt vor den Mund. Der studierte Volkswirt ist seit fast 20 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig und schreibt für diverse deutsche Fachmagazine und – zeitungen. Seine Aktien- und Derivate-Expertise nutzt er in seinem wikifolio Special Situations long/short dem Namen entsprechend auch mal für Short-Ideen. Er setzt also hin und wieder auf fallende Kurse. Hilfreich nicht nur in Bärenmärkten!

