Politische Börsen setzen Encavis-Aktie unter Druck

Die Entwicklung an den Terminbörsen lässt grob erahnen, wie die Angebote der Stromversorger bei Auslaufen der aktuell noch gültigen Verträge aussehen dürften. Schon jetzt müssen Hausbesitzer deutliche Aufschläge in Kauf nehmen. Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis hingegen gilt als Profiteur der steigenden Strompreise, weshalb die Analysten von Stifel ihr Kursziel vor Kurzem erst deutlich von 20,8 auf 28,6 Euro erhöht haben. Nachdem sich der Strompreis in europäischen Ländern seit dem 30. Juni mehr als verdoppelt hat, rechnen die Strategen damit, dass Encavis seine Gewinnprognose für 2025 wahrscheinlich noch in diesem Jahr um rund 50 Prozent anheben wird.

Die in der jüngsten Vergangenheit sehr gut gelaufene Aktie hat in den letzten drei Handelstagen trotzdem bis zu 18 Prozent an Wert verloren. Hauptgrund dafür könnten neben der Rede des US-Notenbankenchefs Jerome Powell, die den Aktienmarkt am Freitag auf Talfahrt geschickt hat, auch die Pläne der EU zu einer Umstrukturierung des Strommarktes sowie die anhaltenden Diskussionen um eine Übergewinnsteuer in Deutschland sein. An der Börse wird vereinzelt auch die „zunehmend als chaotisch und unplanbar empfundene Energiepolitik“ der Bundesregierung dafür verantwortlich gemacht. Dadurch würde die Branche an Transparenz und damit auch an Attraktivität verlieren. Die wikifolio Trader scheinen das ganz anders zu sehen. So war Encavis in den vergangenen sieben Tagen mit 208 Trades und 117 Käufen (56 Prozent) eine der am häufigsten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. Im Börsenradio-Podcast äußerte sich wikifolio Trader Christian Scheid ( Scheid ) zu jeglichen Alternativen zu fossiler Energie optimistisch: Schwache Tage könnten zum Einstieg genutzt werden.

Politik verstärkt instabiles Umfeld

Florian Schneider ( Saftman ) handelt in seinem wikifolio Trendfolge nach Levy vorrangig Aktien, die durch eine hohe relative Stärke auffällig werden. Encavis gehörte in den vergangenen Wochen ohne Zweifel dazu, weshalb der Titel auch einer der wenigen Werte in seinem Musterdepot ist.

Am heutigen Minus bei Encavis scheint die Politik mal wieder nicht ganz unschuldig zu sein. Dieses Jahr hatten wir bei Verbio bereits das Vergnügen, dass die Politik für einen Kurssturz verantwortlich war. Florian Schneider Saftman

Wirklich glücklich ist der erfahrene Trader über die jüngsten Entwicklungen nicht. Er kommentierte gestern wie folgt: „Am heutigen Minus bei Encavis scheint die Politik mal wieder nicht ganz unschuldig zu sein. Dieses Jahr hatten wir bei Verbio bereits das Vergnügen, dass die Politik für einen Kurssturz verantwortlich war. Ich erlaube mir keine Wertung zur geplanten Maßnahme der EU, jedoch muss ich diesen Sachverhalt entsprechend berücksichtigen. Außerdem scheint es leider in Deutschland und der EU neben den schwierigen Marktbedingungen ein großes zusätzliches Risiko bei gewissen Branchen zu geben, und das ist nicht die Zinspolitik der EZB, sondern politische Pläne und Entscheidungen, die ein instabiles Marktumfeld noch verstärken (können).“ Diese Tatsache, so der Trader, gelte es im Hinterkopf zu behalten.

Große negative Auswirkungen auf die Performance des wikifolios haben die Kursverluste allerdings nicht. Der Trader hält schon lange eine sehr hohe Cashquote und kauft zudem als Absicherung immer wieder Short-Positionen auf den DAX. Als Ergebnis konnte der maximale Verlust bislang auf 23 Prozent begrenzt werden. Die durchschnittliche Jahresperformance liegt trotz der nun schon seit 18 Monaten andauernden Korrektur immer noch bei 16 Prozent. Das wikifolio ist fast 7 Jahre alt.

Trendfolge nach Levy Saftman DE000LS9LV13 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +182,9 % seit 08.09.2015

-6,3 % 1 Jahr 0,18 × Risiko-Faktor

EUR 166.303,20 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 16,1 Prozent

Verkauf nach langer Haltedauer

Auch Trader-Kollege Christoph Klar ( SystematiCK ) ist bei seinem wikifolio Trendfollowing Deutschland sehr auf Risikobegrenzung bedacht. Seit Anfang 2017 hat es hier noch keinen zweistelligen Drawdown gegeben. Trotzdem gelang ihm im Jahresdurchschnitt ein Plus von 12 Prozent.

Bei Encavis ist der Trader im Rahmen seiner streng regelbasierten Strategie bereits Ende Juli und damit kurz vor einem charttechnischen Ausbruch eingestiegen. Die lange Zeit sehr gute Entwicklung des Aktienkurses hat zu einer vergleichsweise langen Haltedauer geführt. Vor einer Woche wurden dann die ersten Stücke verkauft und gestern erfolgte der Komplettausstieg. Obwohl dabei ein Minus von 1,7 Prozent generiert wurde, brachte der gesamte Trade unter dem Strich wieder mal einen kleinen Gewinn.

Trendfollowing Deutschland SystematiCK DE000LS9K4K3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +89,9 % seit 08.01.2017

-5,6 % 1 Jahr 0,29 × Risiko-Faktor

EUR 1.971.838,85 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +12 Prozent

