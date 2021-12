Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei der Aktie von Ford Motor. Trader interpretierten die Kursverluste anscheinend als Einstiegschance, da sich das Wertpapier seit März 2020 in einer beinahe ununterbrochenen Rally befindet. Besonders Fords Beteiligung am auf Pick-ups spezialisierten E-Autohersteller Rivian und die eigenen Elektro-Ambitionen des Konzerns haben den Aktien-Kurs in den letzten Monaten beflügelt.