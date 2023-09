Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Aktie von Canopy Growth ist einer der absoluten Highflyer des laufenden Monats. Ende August stand der Kurs des kanadischen Cannabis-Unternehmens noch bei unter 0,40 US-Dollar, um dann innerhalb von nicht einmal zwei Wochen bis auf über 1,90 Dollar durchzustarten. Ein Plus von rund 400 Prozent. Auslöser dieser Rallye, die auch andere Branchenplayer erfasst hat, war die Hoffnung auf eine Lockerung der amerikanischen Drogenpolitik bezüglich Cannabis. Das US-Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste hatte angekündigt, dass man die Einstufung von Cannabis überdenken wolle. In der abgelaufenen Woche kam es bei der Aktie zwar kurzzeitig mal zu Gewinnmitnahmen, unter dem Strich ging es aber trotzdem um fast 46 Prozent nach oben.

Fear of Missing Out bei Elmos Semiconductor

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 mutares 9,23% Active Chances 2 Knaus Tabbert 7,28% Kunterbunter Mix 3 Frontline 10,17% SP Global Shipping Stocks 4 UniCredit 7,24% RS Cont 5 ELMOS Semiconductor 8,14% Innovation und Wachstum

Die Aktie des Halbleiter-Produzenten Elmos Semiconductor konnte in der vergangenen Woche fast 9 Prozent zulegen und sich damit im Bereich einer charttechnischen Unterstützung nach oben drehen. Auslöser der Rallye dürfte eine positive Studie von Warburg Research gewesen sein. Nach einer Roadshow mit dem Firmenlenker zeigen sich die Analysten zuversichtlich, dass die Geschäfte bei Elmos weiterhin gut laufen und die jüngste Kursschwäche ungerechtfertigt sei. Das Kursziel beträgt 102 Euro. Den möglichen Startschuss einer Trendwende haben einige wikifolio-Trader zum Einstieg genutzt.

Buying the Dip bei ARM Holdings

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 MTU Aero Engines -6,89% QI Minimum Volatility Germany 2 Arm Holdings -15,99% 7daysafter 3 BioNTech (ADR) -7,28% Intelligent Matrix Biotech 4 Canopy Growth -39,06% Cannabis-Legalisierung DE 5 Microstrategy -5,36% Blockchain 2.0

Der Börsengang von ARM Holdings war aus Sicht des Unternehmens und der Erstzeichner ein voller Erfolg. Der Emissionspreis lag mit 51 US-Dollar am oberen Ende der möglichen Spanne und der erste Börsenkurs von gut 56 Dollar bescherte den zu diesem Zeitpunkt bereits bestehenden Aktionären einen Gewinn von 10 Prozent. In der Spitze stieg die Aktie sogar bis auf 69 Dollar. Dann setzten bei der laut Analysten mindestens ambitioniert bewerteten Aktie jedoch Gewinnmitnahmen ein und mittlerweile ist der Kurs wieder auf Höhe des Emissionspreises angelangt. Das jedoch haben viele wikifolio Trader zum Anlass genommen, um bei der Aktie einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei ARM Holdings:

Trading-Sentiment

Die ersten Auf und Abs hat die Aktie von ARM Holdings hinter sich. Wie geht es zukünftig weiter? Stimme hier ab:

Taking Profit bei Splunk

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 NG Energy International 35,80% Copytrading 2 3U Holding 8,22% TOP- INVEST - n. Buffett u.Lynch 3 Splunk 20,22% Succestecbrands 4 Camtek 5,31% Transformations-Gewinner 5 Grand City Properties 8,40% Top Hedge

Einen Kurssprung von über 20 Prozent gab es in der vergangenen Woche bei der Aktie von Splunk . Der Spezialist im Bereich Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz hat von Cisco Systems ein Übernahmeangebot erhalten. Die Aktionäre des kalifornischen Unternehmens sollen demnach 157 Dollar für jede ihrer Aktien erhalten. Zuvor lag der Kurs lediglich bei rund 120 Dollar. Der Deal, der spätestens im dritten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen werden soll, würde Cisco rund 28 Milliarden Dollar kosten. Trotzdem halten viele Branchenkenner den Kauf für ein „Schnäppchen“. Die Aktie stieg in einer ersten Reaktion bis auf 145 Dollar und liegt damit noch ein gutes Stück unterhalb des Angebotspreises. Trotzdem haben mehrere Trader den Kurssprung bereits für Gewinnmitnahmen genutzt. So zum Beispiel Reimar Kornmeier ( kornmeier ), der die Aktie direkt zum Start seines wikifolios Growth Trends Investing im Januar dieses Jahres erworben hatte. Jetzt wurde der Trade mit einem Gewinn von rund 66 Prozent beendet.

Growth Trends Investing kornmeier DE000LS9UB99 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +33,1 % seit 01.01.2023 EUR 12.041,62 Investiertes Kapital +1,8 % Performance (1 M) 41,5 % Volatilität (Max) Perf. seit Januar 2023: +32,4 Prozent

Ein Übernahmeangebot wurde abgegeben. Was ist deine Meinung dazu? Teile Sie hier mit uns:

Jumping the Ship bei Amazon

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Palantir Technologies -7,39% Techwerte Invest 2 Amazon -7,86% MPINVEST_Globale Trends 3 elf Beauty -16,67% all_wayslong 4 Paypal -9,58% Schwerpunkt ITK 5 Shopify -14,86% Active Chances

Bei der Aktie von Amazon kam es in der Vorwoche zu Gewinnmitnahmen. Der Online-Handelsriese kündigte an, bei seinem Streamingdienst Amazon Prime Video im kommenden Jahr zusammen mit anderen Konkurrenten auf der einen Seite Werbung und auf der anderen Seite eine werbefreie Stufe mit höheren Preisen einzuführen. Hintergrund dieser Planungen ist, dass die Streaming-Branche seit der Pandemie mit einem verlangsamten Wachstum der Abonnenten zu kämpfen hat. Die Amazon-Aktie war zudem am charttechnischen Widerstand in Form des Sommerhochs 2022 bei rund 147 Dollar abgeprallt. Einige wikifolio Trader gingen da wohl lieber auf Nummer Sicher und trennten sich zunächst einmal von der Aktie.

Genau das hat zum Beispiel Markus Greim ( Savatdee ) getan, der bei Amazon über sein wikifolio Tech-Werte weltweit am Donnerstag mit Hilfe einer Stop-Limit-Order einen Gewinn von über 15 Prozent realisieren konnte. Heute Morgen ist er dann zu günstigeren Kursen aber schon wieder eingestiegen. Das passt zu den Einschätzungen der meisten Analysten, die mittelfristig von weiter steigenden Notierungen überzeugt sind. Laut aktien.guide liegt das Konsenskursziel mit aktuell 172,60 Dollar rund 34 Prozent über dem in der vergangenen Woche um knapp 8 Prozent gefallenen Kurs der Aktie:

Tech-Werte weltweit Savatdee DE000LS9PYR7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +74,7 % seit 04.04.2017 EUR 32.673,22 Investiertes Kapital +10,9 % Performance (1 J) 16,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +9,0 Prozent

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights