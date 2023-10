Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Aktie von Canopy Growth ist einer der absoluten Highflyer des laufenden Monats. Ende August stand der Kurs des kanadischen Cannabis-Unternehmens noch bei unter 0,40 US-Dollar, um dann innerhalb von nicht einmal zwei Wochen bis auf über 1,90 Dollar durchzustarten. Ein Plus von rund 400 Prozent. Auslöser dieser Rallye, die auch andere Branchenplayer erfasst hat, war die Hoffnung auf eine Lockerung der amerikanischen Drogenpolitik bezüglich Cannabis. Das US-Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste hatte angekündigt, dass man die Einstufung von Cannabis überdenken wolle. In der abgelaufenen Woche kam es bei der Aktie zwar kurzzeitig mal zu Gewinnmitnahmen, unter dem Strich ging es aber trotzdem um fast 46 Prozent nach oben.

Fear of Missing Out bei Redcare, vormals Shop Apotheke

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Super Micro Computer 5,20% Investorenstrategie 2 Eli Lilly 5,22% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 3 Arista Networks 5,36% Trend + Chart 4 Shop Apotheke Europe 9,30% Zukunftsstarke Branchen 5 Nemetschek 8,85% Mawero Effizienz1

Am Donnerstag hat sich die Redcare Pharmacy-Aktie ( Shop Apotheke Europe ) neuen Rückenwind gesichert. Die Online-Apotheke konnte den Umsatz im dritten Quartal um zwei Drittel auf 475 Millionen Euro steigern. Und obendrauf gibt's 400.000 Kunden mehr als zum Ende des zweiten Quartals. Die Aktie verteuerte sich nach Zahlenvorlage um 11 % auf 110 Euro. Auf Jahressicht ist das Papier nun bereits um 170 % gestiegen. Das ist Balsam auf den Börsianer-Seelen nach der Talfahrt aus den Jahren 2021/2022. Am Hoch notierte Redcare, getrieben von der Covid 19-Pandemie, bei weit über 200 Euro.

Der Finanzjournalist Christian Scheid, der mit Special Situations long/short erfolgreich ist, kommentierte Anfang August nach Vorlage der Q2-Zahlen: „Investierte Anleger sollten weiter dabeibleiben und den Stopp zur Gewinnabsicherung nachziehen.“ Er selbst hatte die Aktie am Donnerstag nur wenige Stunden im wikifolio. Nach der Rally auf 111 Euro nahm er Gewinne von bis zu 6% mit. Die wikifolio Community ist zuletzt vermehrt eingestiegen. Auf 7-Tages-Sicht liegt die Kaufquote bei 62 %.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +585,3 % seit 09.11.2013 EUR 2.519.800,84 Investiertes Kapital +8,2 % Performance (1 J) 11,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +21,3 Prozent

Wie stehst du zu Redcare Pharmacy-Aktie? Shopst du auch online Medikamente oder doch lieber beim Apotheker deines Vertrauens vor Ort? Vote mit!

Buying the Dip bei Deutsche Konsum und Alstom

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Deutsche Konsum REIT-AG -32,32% Euro Immo Maxx 2 Alstom -41,35% Smart Selection 3 Aehr Test Systems -15,76% Refresh 4 Airbnb -8,07% Zinsfuß 5 Resolute Mining -6,76% Wolfs beste Edelmetallaktien

Das Münchener Bankhaus Obotritia, das zum Unternehmensportfolio des Immobilieninvestors Rolf Elgeti gehört, steckt wegen der Immobilienkrise und Auflagen der Finanzaufsicht seit geraumer Zeit in Schwierigkeiten. Nun kann die Bank offenbar einen Kredit an die Deutsche Konsum REIT , die von Elgeti gegründet wurde, nicht zurückzahlen. Die Deutsche Konsum-Aktie ist daraufhin eingebrochen. Elgeti hat laut Director Dealing's zugegriffen.

Auch wikifolio Trader halten den Kursverfall für übertrieben. Zumindest kurzfristig. So hat zum Beispiel Scheid hier am 4. Oktober eine kleine Position eröffnet, die aktuell auch bereits mit fast 16 % im Plus liegt. wikifolio Trader „Einstein“, der seit 2013 mit von der Partie ist, dessen wikifolio Platintrader 1000% Leidenschaft aber nicht investierbar ist, hat ebenfalls letzten Mittwoch mit folgenden Worten zugeschlagen: „DKG***Elgeti kauft***Der Kursverfall scheint übertrieben***Aber nur eine kleine Position zum zocken.“

Crash-ähnliche Zustände gab's am Donnerstag auch beim französischen Zughersteller Alstom . Die Aktie fiel um 37 % nach einer deutlich nach unten revidierten Cashflow-Prognose des Konzerns. Endgültige Zahlen gibt's Mitte November. Auf wikifolio.com war das Sentiment zuletzt sehr positiv. Die Kaufquote bei den Trades lag bei 80 %.

Trading Sentiment:

Taking Profit bei Auto1

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Auto1 Group 8,27% autoist cars + high 2 New Work 6,16% Global Growth Selection 3 Globalstar 5,26% Strategien erfahrener Manager 4 Riot Blockchain 5,89% Riu Trading mit Hebel 5 Tesco 5,23% PertDiv

Beim Online-Autohändler Auto1 Group ist der Wurm drin. Im zweiten Quartal brach der Umsatz um 22,8 % ein und man schreibt Verluste: Im Gesamtjahr sollen sie sich auf 50 bis 70 Millionen Euro belaufen. Die Aktie notiert bei 6,5 Euro und hat binnen 3 Jahren 88 % ihres Wertes verloren. 13 Analysten haben laut Daten von aktien.guide eine Empfehlung für die Aktie ausgesprochen. Sie glauben mehrheitlich an die Wende: 7 sagen „Kaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10,48 Euro, das entspricht einem Potential von 58 %. Die Aktie konnte sich auf Wochensicht von dem Kurs-Schlamassel leicht erholen, was die wikifolio Trader zu Gewinnmitnahmen veranlasst hat.

Jumping the Ship bei Nordex

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Morphosys -8,42% Germany select 2 Nordex -12,79% MEGATREND Top Selection 3 HelloFresh -7,09% Top 100 Community Aktien 4 Fresenius Medical Care -5,18% AR-Relative Stärke 5 Exxon Mobil -8,90% Performance mit Nebenwerten

Bei der Aktie des Windenergieanlagenbauers Nordex haben sich die Anleger in den letzten Wochen zurückgezogen. Charttechnisch ist der Titel angeschlagen: Der Widerstandsbereich um 11,86 Euro konnte zuletzt mehrfach nicht überwunden werden, stattdessen brach die Aktie sogar unter die bis Oktober letzten Jahres zurückreichende Aufwärtstrendlinie ein. Unter 10 Euro dürfe es jedenfalls kritisch werden und der technische Druck sich noch erhöhen.

Kann Nordex den Aufwärtstrend zurückerobern? Was sagst du zu dem Windenergieanlagenbauer?

