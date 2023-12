Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Mit einem Kursplus von fast 28 Prozent hat die Aktie von TUI in der abgelaufenen Woche selbst den anhaltend starken DAX deutlich outperformt. Damit konnte der arg gebeutelte Nebenwert seine Ende Oktober gestartete Erholung weiter fortsetzen und die Performance seitdem auf gut 70 Prozent erhöhen. Zuvor hatte die Aktie nach dem Jahreshoch im Januar allerdings auch zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt. Forciert wurde die laufende Aufwärtsbewegung durch die am vergangenen Mittwoch veröffentlichten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23, wo TUI bei einem Rekordumsatz wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist. Zudem überzeugte der Vorstand mit einer optimistischen Prognose. Analysten werten es als sehr positiv, dass die Nachfrage nach Freizeitreisen robust erscheint und die Kunden trotz Preiserhöhungen fleißig buchen. Das Konsens-Kursziel liegt laut aktien.guide mit 9,70 Euro noch mal 33 Prozent über dem aktuellen Niveau der Aktie. Die Kursziel-Spanne ist allerdings recht breit und reicht von 6,54 Euro bis zu 16,00 Euro:

Fear of Missing Out bei BASF

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Bechtle 5,93% Internet der Dinge | Technologie 2 Applied Materials 8,33% Kurssignale 3 Datadog 6,46% betterfuture 4 BASF 6,61% BIO PLASTIK RECYCLING Global 5 KLA-Tencor 8,40% FxT=CQuadrat

Die Aktie von BASF zählte in diesem Jahr lange Zeit nicht zu den großen Highflyern. Ende Oktober startete der DAX-Titel dann aber eine eindrucksvolle Aufholjagd, die den Aktionären bis heute ein Plus von mehr als 20 Prozent bescherte. Allein in der vergangenen Woche ging es um fast sieben Prozent nach oben. Beflügelt wurde die Rallye unter anderem von positiven Analystenkommentaren. So hat zum Beispiel die UBS ihre bis 2025 reichenden Gewinnschätzungen für den Chemiekonzern deutlich angehoben und das Votum bei einem Kursziel von 55 (zuvor: 40) Euro von „Verkaufen“ auf „Kaufen“ geändert.

Im laufenden Jahr hatte BASF seine Ziele wegen der schwachen Nachfrage sowie hohen Energie- und Personalkosten mehrfach revidieren müssen. Auch im kommenden Jahr ist mit Blick auf die Konjunkturerwartungen nicht mit großem Rückenwind zu rechnen. Die jüngste Kursentwicklung könnte allerdings darauf hindeuten, dass viele negative Nachrichten bereits eingepreist waren. Das sehen wohl auch die wikifolio Trader so, die den Titel zuletzt mehrheitlich auf ihrer Einkaufsliste stehen hatten. Neu eingestiegen ist bei BASF in der vergangenen Woche zum Beispiel Matthias Becker ( MatBeck ), der in dem nur knapp unter Allzeithoch notierenden wikifolio HB Marktführer auf Aktien von Unternehmen setzt, die sich seiner Meinung nach durch eine gewisse Marktführerschaft auszeichnen.

HB Marktführer MatBeck DE000LS9JX72 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +78,8 % seit 21.02.2016 EUR 1.609,60 Investiertes Kapital +12,8 % Performance (1 J) 10,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +7,6 Prozent

Buying the Dip bei Brown & Brown

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Adobe -5,48% Trendstark International 2 Galaxy Digital Holdings -6,34% Aktien Krypto Rohstoffe Trading 3 Brown & Brown -7,27% BAQS - High Quality Long 4 Pfizer -8,24% TransCelerate 5 Cronos Group -7,77% Small Caps

Bei der im bisherigen Jahresverlauf im Hoch um bis zu 40 Prozent gestiegenen Aktie von Brown & Brown kam es in den vergangenen Tagen zu einer spürbaren Korrektur. Auf Wochensicht verlor das auf Risikomanagement spezialisierte Versicherungsmaklerunternehmen über sieben Prozent an Wert. Fundamentale Gründe für die abrupte Trendwende konnten wir bislang nicht erkennen. Der Konzern hatte zur Wochenmitte die vollständige Übernahme von R McGee Insurance Brokers vermeldet, einem Makler für Privat- und Gewerbeversicherungen. Zudem gab es einige Analystenkommentare, die aber nicht durch einen besonders negativen Tenor auffielen. Womöglich waren es daher einfach nur klassische Gewinnmitnahmen, die den Kursrutsch ausgelöst haben. Einige wikifolio Trader haben die Kursverluste darauffolgend auch genutzt, um bei der Aktie einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Brown & Brown:

Trading-Sentiment:

Taking Profit bei Varta

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Varta 6,73% Antizyklisch und Diversifiziert 2 Maxeon Solar Technologies 42,64% Substanz plus Soliditaet 3 LEG Immobilien 7,00% Wachstum und Chancen Offensiv 4 Mayr-Melnhof Karton 7,02% Mid- und Smallcap Burggraben 5 Jungheinrich 9,52% Offensive Trading-Strategie

Bei Varta kam es in der abgelaufenen Woche noch mal zu einer deutlichen Kurserholung. Nachdem die Aktie im Mai ihr Jahrestief bei rund 14 Euro markiert hatte, war der Kurs recht schnell bis auf über 23 Euro gestiegen. Dieses Erholungshoch wurde im November dann noch einmal getestet, bevor hier erneut Gewinnmitnahmen einsetzten. Damit droht trotz der zuletzt wieder etwas freundlicheren Tendenz ein charttechnisches Doppel-Top bei der Aktie. Das würde zu der vergleichsweise skeptischen Haltung der Analysten passen, von denen aktuell kein einziger mit „Kaufen“ votiert. Das durchschnittliche Kursziel von gut 18,40 Euro liegt laut aktien.guide zudem gut 16 Prozent unter dem Aktienkurs, der zu Beginn der neuen Woche heute Vormittag auch schon wieder unter Druck stand.

Der mit seinem wikifolio Special Situations long/short seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Christian Scheid ( Scheid ) hatte bei Varta schon vor einem Monat vor einem Einstieg gewarnt. „Ein Blick in den Quartalsbericht offenbart, wie schlecht es bilanziell um Varta bestellt ist. Daher gehe ich davon aus, dass der Batteriehersteller zur finanziellen Genesung um eine Kapitalerhöhung nicht herumkommen wird und rate vom Einstieg weiterhin dringend ab“, schrieb der erfahrene Finanzjournalist nach Begutachtung der Mitte November veröffentlichten Q3-Zahlen des Unternehmens. Bei der Aktie zeigt sich seit einigen Wochen denn auch ein spürbarer Verkäuferüberhang.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +649,9 % seit 09.11.2013 EUR 2.752.424,93 Investiertes Kapital +14,8 % Performance (1 J) 11,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 22,2 Prozent

Jumping the Ship bei SMA Solar

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 SMA Solar -5,71% Top 50 Community Aktien M 2 Eli Lilly -5,22% TanTeo Torpedo Invest 3 McKesson -5,05% weekly Watchlist Tops 4 SAP -5,21% QI Minimum Volatility Germany H 5 Scout24 -5,19% DRF-Internationale Aktien

Die kolportierte Einigung der deutschen Ampel-Regierung bei der Finanzierung des Bundeshaushalts 2024 hat auch an den Aktienmärkten Spuren hinterlassen. Nachdem Wirtschaftsminister Robert Habeck in einem ersten Statement „schmerzhafte Einschnitte“ für die Solarbranche angekündigt hatte, kam es zum Teil zu massiven Verkäufen bei den Aktien der betroffenen Branchenplayer. Auch die im MDAX notierte SMA Solar kam dabei unter die Räder, konnte die Verluste am Folgetag aber wieder wettmachen. Da war am Markt spekuliert worden, dass vor allem bei der Förderung von neuen Standorten innerhalb Deutschlands Einsparungen vorgenommen werden. Der unter anderem auf Wechselrichter spezialisierte Konzern hatte kurz zuvor aber bereits angekündigt, in den USA eine neue Produktion aufbauen zu wollen. Dort werden die Unternehmen finanziell deutlich stärker unterstützt.

Neue Unsicherheiten bringt jedoch ein Bericht in der Wirtschaftswoche, wonach bei SMA Solar ein Posten in der Unternehmensbilanz Fragen aufwerfe, der einen bedeutenden Teil der Forschungskosten abbilde. wikifolio Trader Maximilian Steppan wies in seinem Kommentar am Freitag darauf hin, dass die für den Artikel verantwortliche Redakteurin Melanie Bergermann in der Vergangenheit auch über Wirecard, Ströer und Adler berichtet habe. Einige wikifolio Trader gingen bei dieser Menge an Unklarheiten wohl lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie.

