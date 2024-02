Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Ein beeindruckendes Comeback feiern seit einigen Wochen die Aktien der europäischen Großreedereien. Sie profitieren von den stark gestiegenen Frachtraten, weil wegen der anhaltenden Attacken von Huthi-Rebellen auf Schiffe im Jemen die Fahrten durch das Rote Meer vermieden werden. Die begrenzten Kapazitäten in Europa und im Mittelmeer haben die Frachtraten am Spot-Markt in die Höhe getrieben. Die Aktie der dänischen A.P. Moeller Maersk ist in diesem Umfeld auf Monatssicht um über 30 Prozent gestiegen. Allein in der abgelaufenen Woche ging es mit dem Kurs um gut 13 Prozent nach oben. Die wikifolio Trader standen bei der Aktie in den vergangenen Tagen mehrheitlich auf der Käuferseite, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei A.P. Moeller Maersk zeigt:

Fear of Missing Out bei Deutsche Bank

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Plug Power 36,31% Fincation 2 zu 1 2 Stellantis 8,55% Deutschland China plus 1 3 Merck & Co 5,57% Biotech Long und Spekulativ 4 Deutsche Bank 6,14% Stockpicking Fine Strategy 5 Etsy 9,57% International Value Investing

Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Finanzinstituten hat die Deutsche Bank vor allem mit ihrem Ausblick positiv überraschen können. Trotz der wahrscheinlich sinkenden Zinserträge hat der Vorstand seine Wachstumsprognose für den Zeitraum 2021 bis 2025 von jährlich 3,5 bis 4,5 Prozent auf 5,5 bis 6,5 Prozent angehoben. Statt 30 Milliarden Euro sollen nun Einnahmen von 32 Milliarden Euro generiert werden. Bei Erreichen der Ziele plant das Unternehmen für 2025 die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro. Das würde bezogen auf den aktuellen Aktienkurs eine Rendite von fast acht Prozent bedeuten. Zudem sollen weitere eigene Aktien zurückgekauft werden.

Zuversichtlich zeigt sich die Deutsche Bank auch mit Blick auf die 2023 noch relativ hohen Ausgaben. Die jährlichen nichtoperativen Kosten sollen bis 2025 um rund 700 Millionen Euro sinken, sodass nur noch Gesamtkosten von rund 20 Milliarden Euro im Jahr anfallen. Bei Bedarf könne die Bank außerdem noch „nachschärfen“, wie Konzernchef Christian Sewing bei der Bilanzpressekonferenz sagte. Die Sparmaßnahmen beinhalten u.a. den Abbau von 3.500 Arbeitsplätzen. Weil solche Aussagen an der Börse in der Regel gut ankommen, ist die Aktie in der Vorwoche auf den höchsten Stand seit knapp einem Jahr geklettert. Dennoch sehen Analysten noch Luft nach oben. Laut aktien.guide beträgt das Kurspotential laut Konsensziel rund 12 Prozent. Der größte Optimist sieht bei einem Kursziel von 19,50 Euro sogar einen Anstieg von rund 50 Prozent als realistisch an. Vielleicht stand auch deshalb der DAX-Titel bei einigen wikifolio Tradern in den vergangenen Tagen auf ihrer Einkaufsliste.

Buying the Dip bei Global Fashion Group

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Qualcomm -5,30% K. Intelligenz Gesundheit Trends 2 DWS Group -6,12% Dividende und Eigenkapital Deutschland 3 Global Fashion Group -18,08% Katjuscha Research spekulativ 4 Andritz -5,04% Trend ohne Grenzen. 5 Sphere 3D -13,81% Trend System 4.0

Die Aktie der Global Fashion Group hat Anlegern in den vergangenen drei Jahren keine Freude bereitet. Die Kursentwicklung seit dem im Februar 2021 markierten Hoch bei 15 Euro war ein einziges Desaster. Im Tief fiel die Aktie zu Beginn dieses Jahres bis auf unter 0,18 Euro. Ende Januar kam es dann plötzlich zu einer Kursverdoppelung. Auslöser dieser Rallye waren die von dem Mode- und Lifestyle-Anbieter vorgelegten vorläufigen Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr. Da meldete das Unternehmen einen währungsbereinigten Rückgang des Netto-Warenwerts, der mit 14 Prozent geringer ausfiel als ursprünglich prognostiziert. Der Vorstand schrieb in diesem Zusammenhang von einer besser als erwarteten Performance im vierten Quartal, wo es auch ein „in etwa ausgeglichenes“ bereinigtes EBITDA gegeben haben soll. Die Jahresprognose wurde daraufhin bestätigt, wobei die bereinigte EBITDA-Marge am oberen Ende des eigenen Zielkorridors liegen soll. Positiv aufgenommen wurde darüber hinaus der ausgewiesene Netto-Cashbestand von 206 Millionen Euro. Laut wikifolio Trader Christian Scheid ist das „fast das Vierfache des Börsenwerts“.

Trading-Sentiment:

Die Euphorie an der Börse hielt allerdings nicht lange an. Nach dem Hoch zum Handelsstart setzte noch am selben Tag eine Verkaufswelle ein, die einen guten Teil der Gewinne schnell wieder zunichtemachte. In der vergangenen Woche verlor die Aktie unter dem Strich weitere 18 Prozent an Wert. Das wiederum haben viele wikifolio Trader zum Anlass genommen, um bei der Aktie einzusteigen. Dazu gehört auch der erfahrene und seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Trader Maik Geschke ( katjuscha ), der bei der Global Fashion Group in kleinem Umfang eine Position für sein wikifolio Katjuscha Research spekulativ aufgebaut hat.

Katjuscha Research spekulativ katjuscha DE000LS9CZX0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +310,3 % seit 25.07.2014 EUR 1.350.270,24 Investiertes Kapital +20,9 % Performance (1 J) 14,2 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 15,7 Prozent

Taking Profit bei Amazon

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Amex Explo 12,59% Minenperlen des Edelmetallozeans 2 Amazon 8,45% LeveragedStocksHighPerformance 3 D.R. Horton 5,22% Die Dividendenstrategie 4 Samsung SDI 10,08% Future-Economy-JVEST 5 Enapter 6,11% Sportplatz

Bei den großen Tech- Unternehmen aus den USA sind die jüngst veröffentlichten Ergebnisse und Ausblicke sehr unterschiedlich ausgefallen. Das zeigt sich auch an der jeweiligen Aktienkursentwicklung im Nachgang. Die Amazon -Aktie etwa ist am Freitag um rund acht Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 gestiegen, nachdem der Online-Händler seinen Umsatz und Gewinn im Schlussquartal 2023 dank eines starken Weihnachtsgeschäfts starker als erwartet ausweiten konnte. Auch der Ausblick kam gut an. Finanzchef Brian Olsavsky rechnet im laufenden Jahr mit einer Beschleunigung beim Wachstum der Erlöse im Segment AWS, wo die bislang zurückhaltenden Unternehmenskunden großes Interesse daran zeigen würden, ihre generativen KI-Anwendungen über die Cloud-Anwendungen von Amazon laufen zu lassen.

Den schon länger anhaltenden Höhenflug der Nasdaq-Aktie dürften einige Trader für Gewinnmitnahmen genutzt haben. Ein Beispiel: Thomas Hubl ( GECKOs ) hat in seinem seit über zehn Jahren sehr erfolgreich verwalteten wikifolio Gecko Alpha Trend following den Großteil seiner Amazon-Aktien verkauft und dabei ein Kursplus von rund 45 Prozent realisiert. Die Aktie ist jetzt zwar nur noch mit 1,4 Prozent gewichtet, damit aber immer noch die siebtgrößte Position in dem auf Allzeithoch stehenden wikifolio. Das aktuelle Trading-Sentiment zeigt bei der insgesamt durchaus beliebten Amazon-Aktie einen leichten Verkäuferüberhang in den vergangenen sieben Tagen:

Trading-Sentiment

Jumping the Ship bei Hochtief

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Bayer -12,13% Technologie und Chancen 2 Hochtief -7,27% Marktsentiment 3 Aixtron -5,81% BEPE2 4 DocuSign -6,44% Future Technology Selection 5 Freenet -5,09% Antizyklisch und Diversifiziert

Beim Industriedienstleister Hochtief galt in der abgelaufenen Woche das Motto „Unverhofft kommt oft“. Nachdem es zuletzt fast ausschließlich positive Nachrichten rund um das Unternehmen gegeben hatte und die im MDAX notierte Aktie davon auch nachhaltig profitieren konnte, brach der Kurs zum Start der vergangenen Woche plötzlich um bis zu zwölf Prozent ein. Hintergrund war eine Meldung der spanischen Zeitung El Economista, wonach der Oberste Gerichtshof in Spanien eine Klage der Hochtief-Beteiligung Abertis gegen den spanischen Staat in weiten Teilen abgelehnt hat. Nur ein minimaler Teil der mit der Klage verbundenen Forderung wurde tatsächlich anerkannt. Nachdem Hochtief in einer eigenen Meldung die operative Belastung dieser Entscheidung für den Konzern dann aber auf lediglich 5,8 Millionen Euro beziffert hatte, konnte sich der Kurs wieder etwas erholen. Trotzdem gingen einige wikifolio Trader lieber auf Nummer Sicher und trennten sich mit zumeist immer noch sehr gutem Gewinn von der Aktie.

