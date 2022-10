Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO - trieb Trader letzte Woche dazu, Aktien des E-Autobauers Tesla zu kaufen. Was sie dazu veranlasst hat, weiß Thomas Steindl ( rockinvestment), der das wikifolio High Growth Stocks verwaltet: „Der US-Elektroautobauer Tesla hat einen neuen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen wird in den Börsenindex S&P 500 aufgenommen. Die Entscheidung des Index-Komitees kam am Montagabend, die Aufnahme in den Index erfolgt per 21. Dezember.“ Überrascht hat Steindl diese Entscheidung nicht: „Das Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk galt wegen seines diesjährigen Höhenflugs schon länger als Kandidat für das prestigeträchtige US-Aktienbarometer. Bereits im Sommer war die Aufnahme in den Index erwartet worden, nachdem Tesla Ende Juli einen Quartalsgewinn von 104 Millionen Dollar (90 Mio. Euro) ausgewiesen hatte. Im Oktober lieferte Musks Konzern erneut überraschend starke Ergebnisse – das fünfte aufeinanderfolgende Vierteljahr mit schwarzen Zahlen dürfte letztlich den Weg in den S&P 500 geebnet haben.“

High Growth Stocks rockinvestment DE000LS9QBU7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +229,0 % seit 20.03.2020

-7,6 % 1 Jahr 1,45 × Risiko-Faktor

EUR 490.755,77 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim deutschen Biotech-Unternehmen Curevac. Die optimistische Stimmung lässt sich auf die jüngsten Meldungen zum Covid-Impfstoffkandidaten des Unternehmens zurückführen. Dieser ist zwar noch nicht so weit wie jener der deutschen Konkurrenz Biontech, soll dank geringerer Temperatursensibilität logistisch aber deutlich einfacher zu handhaben sein.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Die Aktie des US-Pharmakonzerns Regeneron schoss Ende letzter Woche in die Höhe, nachdem bekannt wurde, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA einer Coronavirus-Behandlung des Unternehmens grünes Licht gab. Es handelt sich hierbei um jene Behandlung, die Donald Trump während seiner Covid-Erkrankung erhielt. Gedacht ist sie speziell für Hoch-Risikopatienten. wikifolio-Trader nutzen diese Chance und nahmen Gewinne mit.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Ein guter Kapitän verlässt das sinkende Schiff zuletzt. Ein guter Anleger hingegen verhält sich gänzlich anders. Er minimiert Verluste und stößt „sinkende“ Aktien ab. Ein solches Schicksal ereilte letzte Woche die Aktie des deutschen Gebäudetechnik-Spezialisten Centrotec. Trader Wolfgang Radax ( ValueHunter) erklärt den Ausverkauf: „Bei Centrotec steht ein Delisting im Raum, der Kurs der Aktie brach daraufhin ein.“ Auch für sein eigenes wikifolio Europa Finest Selection zieht Radax Konsequenzen: „In der Levermann-Bewertung schlägt sich das in einem eingetrübten Kursmomentum nieder, die Aktie wird als SELL bewertet. Wir verkaufen umgehend.“

Europa Finest Selection ValueHunter DE000LS9CPX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +54,6 % seit 03.09.2013

-27,4 % 1 Jahr 0,71 × Risiko-Faktor

EUR 24.344,64 investiertes Kapital