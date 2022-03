K+S begeistert Analysten und Momentum-Jäger

Endgültig vom Eis ist die Kuh damit aber wohl noch nicht. Die Unsicherheit an den Börsen ist jedenfalls weiterhin deutlich zu spüren. Das zeigt sich zum Beispiel an den auch als Angstbarometer bezeichneten Volatilitäts-Indizes wie dem VDAX-New oder dem VStoxx. Neben dem Ukraine-Krieg und den hohen Energiepreisen belasten zunehmend auch die wieder stark gestiegenen Kapitalmarktzinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ist in den vergangenen Tagen von unter 1,7 auf über 2,1 Prozent gestiegen. In Europa ist der Trend, wenn auch auf niedrigerem Niveau, ebenfalls aufwärts gerichtet.

Völlig unbeeindruckt von dieser ganzen Gemengelage zeigt sich die Aktie des Salz- und Düngemittel-Spezialisten K+S. Deren Kurs ist seit Jahresbeginn um 60 Prozent gestiegen. Auf Monatssicht gelang ein Wertzuwachs von über 20 Prozent. In diesem Zeitraum hat der DAX trotz der jüngsten Erholung rund zehn Prozent an Wert verloren. Das dürfte zum einen an den starken Zahlen des Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr liegen, zum anderen aber auch an der Erwartung weiter steigender Preise für Agrarrohstoffe und Düngemittel. Die Analysten der DZ Bank kommen daher in ihrer aktuellen Analyse zu dem Schluss, dass das derzeitige Umfeld für K+S mehr Chancen als Risiken berge. Das Kursziel für die Aktie (aktuell gut 24 Euro wert) wurde daher auf 26 Euro angehoben.

Teilverkauf bringt 316 Prozent Gewinn

Christian Kißling ( DachwikiTrader) achtet ganz genau auf solche Details. Für sein wikifolio Durchschnittliche Analystenmeinung durchforstet er regelmäßig die Veröffentlichungen der Research-Häuser und sucht dabei nach Unternehmen, die von möglichst vielen Analysten bewertet und zum überwiegenden Teil zum Kauf empfohlen werden. In sein Portfolio nimmt er dann die Aktien mit dem höchsten gewichteten Kurspotential auf. K+S zählt schon seit Mitte 2020 zu den Depotwerten. Trotz der Kurszielanhebung der DZ Bank und auch anderer Banken hat der Trader heute Vormittag aber einige Stücke verkauft. Dabei konnte er Gewinne von 316 Prozent mitnehmen. Nach dem Teilverkauf ist die Aktie noch mit 5,4 Prozent gewichtet und damit unverändert die zweitgrößte Holding in dem Musterdepot. Das hat sich in den vergangenen Wochen ebenfalls recht gut geschlagen. Das jüngst markierte Allzeithoch ist nur gut drei Prozent entfernt. Nach fast zehn Jahren aktivem Handel kommt das wikifolio auf eine Performance von 129 Prozent oder 9,4 Prozent pro Jahr. Bemerkenswert ist vor allem aber, dass der maximale Verlust in diesem langen Zeitraum bei gerade mal 24 Prozent gehalten werden konnte.

Eine der wenigen Aktien mit klarem Aufwärtstrend

Sogar noch einen Tick geringer (22,7 Prozent) fiel die stärkste Korrektur bislang bei dem wikifolio Trendfolge nach Levy von Florian Schneider ( Saftman) aus. Der konnte den Wert des im Herbst 2015 eröffneten Portfolios zudem um jährlich fast 18 Prozent steigern. Das gelang ihm durch einen regelbasierten Momentum-Ansatz sowie eine flexible Steuerung der Cashquote. Die fällt schon seit mehreren Monaten relativ hoch aus, weil sich der Markt nach Ansicht des Traders in einer Phase befindet, in der die von ihm gehandelte Strategie keine guten Ergebnisse liefert. „Als risikoorientierter Trader ist es mir wichtig, den Drawdown und die Schwankung gering zu halten“, erklärt Schneider in einem sehr ausführlichen Kommentar zu seiner Strategie. Zu den wenigen Aktien, die mit geringer Gewichtung Bestandteil des Depots sind, zählt K+S. Hier liegt der Trader aktuell mit 36 Prozent vorne.

