Comeback oder nur ein Strohfeuer - Die Lufthansa hebt noch mal ab

Schon gestern hatte die Kranich-Aktie mit einem Kurssprung von über 10 Prozent glänzen können. Auslöser dieses Comebacks dürften Medienberichte gewesen sein, nach denen sich die die Lufthansa und die Bundesregierung auf einen Rettungsplan geeinigt haben. Der Bund soll sich demnach mit rund neun Milliarden Euro an der Fluggesellschaft beteiligen. Zuvor hatte unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Lufthansa als „systemrelevant für Deutschland“ bezeichnet. Schon am vergangenen Donnerstag hatte das Unternehmen Gespräche mit der Regierung angekündigt, weil man die durch die Corona-Krise verursachten Liquiditätsprobleme nicht aus eigener Kraft ausgleichen könne.

Noch höhere Gewinne winken derzeit Maximilian Döring ( radadadam ), der die Aktie am Freitagmittag in sein wikifolio Zukunft-Trends aufgenommen hat. Dank des Einstiegs knapp über dem Crash-Tief liegt der Trader aktuell bereits mit 16 Prozent im Plus. Dem im Sommer 2017 eröffneten wikifolio beschert das gute Timing nicht nur bei dieser Aktie eine durchschnittliche Jahresperformance von derzeit 18,5 Prozent.

