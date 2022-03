Der Traum von Mega-Renditen: 900 Vervielfacher-Aktien in 6 Jahrzehnten

Multibagger ist dabei der von Peter Lynch geprägte Ausdruck für eine Aktie, die das Potenzial hat, sich zu vervielfachen. Tenbagger bezeichnet entsprechend einen Verzehnfacher – die Tenbagger-Aktie steigt zumindest um 900 Prozent. Der ehemalige Fondsmanager und Buchautor Lynch (u.a. „One up on Wall Street“) suchte gezielt nach ebendiesen Top-Performern – dabei ist nicht völlig klar, in welchem Zeitraum die Verzehnfachung erreicht werden muss. Lynch selbst gab den Unternehmen zumindest drei Jahre Zeit.

„Meine besten Aktien waren im dritten, im vierten, im fünften Jahr, in dem ich sie besaß“, bestätigt die Börsenlegende gegenüber Focus Online. Einem potenziellen Tenbagger muss man also Zeit geben, sich zu entwickeln. Es lohnt sich. Schließlich entspricht eine Verzehnfachung über 5 Jahre hinweg einer jährlichen Rendite von fast 60 Prozent pro Jahr, bei 20 Jahren sind es immerhin noch gut 12 Prozent.

Tenbagger gibt es immer wieder

Die gute Nachricht: Selbst Tenbagger-Aktien sind – frei nach André Kostolany – ein wenig wie Straßenbahnen. Man muss ihnen nicht hinterherlaufen, die nächste kommt bestimmt. „Tenbagger gab es in den letzten Jahrzehnten immer wieder“, weiß Christoph Scheuch, Director of Product bei wikifolio und Lektor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Als Co-Autor des Buches „Tidy Finance with R“ arbeitet Scheuch regelmäßig mit historischen Aktienkursen: „In den vergangenen sechs Jahrzehnten haben sich 900 US-Aktien seit ihrem Börsengang zumindest verzehnfacht. Gut drei Viertel davon handeln weiter auf Verzehnfacher-Kursniveau – oder mittlerweile sogar deutlich höher.“ Das ist das Ergebnis einer Studie, die auf Daten des Center for Research in Security Prices (CRSP) der Universität Chicago basiert und die Scheuch durchgeführt hat.

900x10 Die Anzahl der Tenbagger pro IPO-Jahrzehnt und die Dauer, bis sich die jeweiligen Akten verzehnfachen, hängt unter anderem von der wirtschaftlichen Entwicklung ab.

Die obenstehende Grafik zeigt die Anzahl der Tenbagger nach dem Jahrzehnt ihres Börsengangs (Initial Public Offering, IPO). „Die Menge ist beeindruckend, da nur jene Tenbagger enthalten sind, die auch heute – also zum Teil 50 bis 60 Jahre nach dem IPO – noch existieren und börsennotiert sind“, merkt Scheuch an.

