Die Jagd nach dem Gral: 16 Vervielfacher-Kandidaten der wikifolio-Trader

Im Gespräch erklärt der Tech-Investor, was einen zukünftigen Tenbagger auszeichnet: „Es kommt im Wesentlichen auf drei Dinge an, um mit einer Tech-Aktie zumindest die Chance auf einen Tenbagger ins Depot zu holen: 1. Das Unternehmen muss führend mit seiner Technologie sein und über einen tiefen ‚Burggraben‘ verfügen. 2. Der adressierbare Markt muss ausreichend groß sein. 3. Die Aktie muss zu einem vernünftigen Preis zu haben sein. An letzterem bin ich bei meiner Suche nach geeigneten Kandidaten in den vergangenen Jahren regelmäßig gescheitert. Erst jetzt nach dem Tech-Crash sind die Bewertungen von Tenbagger-Kandidaten wieder einigermaßen vernünftig.“ Mit einem ausreichend langen Atem, so Waldhauser, kann man jetzt solche Aktien wieder kaufen.