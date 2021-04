Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Die wikifolio-Trader zeigten sich in der vergangenen Handelswoche kauffreudig. Kein Wunder, denn die Stimmung am Markt war gut. Der Dax erzielte gleich zu Wochenbeginn ein neues Allzeithoch. Aus den USA kam die erfreuliche Nachricht, dass Präsident Biden bis Ende April jedem erwachsenen US-Amerikaner den Zugang zu einer Impfung ermöglichen will. Die Rückkehr zur Normalität scheint (zumindest jenseits des Atlantiks) zum Greifen nahe. Die beliebtesten Aktien der vergangenen Woche waren Tencent, Nordex und SAP.

Tencent – Kursrücksetzer ausgenützt

Die meistgekaufte Aktie der vergangenen Woche war jene des chinesischen Internetkonzerns Tencent. Viele Trader nutzten hier eine Sondersituation aus. „Tencent kam an der Börse unter die Räder. Die Aktie verlor 7,7 Prozent. Mit dem Unternehmen an sich ist nichts passiert. Prosus, eine Tochterfirma der südafrikanischen Beteiligungsgesellschaft Naspers, möchte insgesamt ca. 192 Millionen Aktien im Wert von rund 12,6 Milliarden Euro verkaufen. Tencent ist noch das gleiche Unternehmen wie gestern (06.04), mit denselben Chancen und Risiken. Der Kursrückgang ist zwar unschön, hat jedoch nichts mit dem operativen Geschäft von Tencent zu tun“, erklärt Felix Gazitsch ( sonnenbrille), der die Aktie derzeit mit 1,5 Prozent in seinem wikifolio sonnenbrille 360 Grad gewichtet hat.

sonnenbrille 360 Grad sonnenbrille

+30,2 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 199.420,68 investiertes Kapital

Nordex – ein V wie es im Buche steht

Die Aktie des deutschen Herstellers von Windkraftanlagen erfreut Anleger seit März mit einer deutlichen Erholung. Bereits vorletzte Woche wagte darum Christoph Klar ( SystematiCK) den Einstieg: „Nordex gehört in den letzten Wochen zweifelsfrei zu einem der stärksten Titel am deutschen Markt überhaupt. Gestern (01.04.) erfolgte dann der Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch, was für mich der Trigger für den Einstieg gewesen ist.“ Klar investierte zunächst 2,5 Prozent des Gesamtkapitals seines wikifolios Trendfollowing Deutschland, stellte aber in Aussicht, „die Position deutlich weiter auszubauen, wenn sich ein guter Einstiegszeitpunkt auftuen sollte.“

Dieser ergab sich für Klar und andere wikifolio-Trader dann vergangene Woche, nachdem die Aktie erstmals seit der Erholungs-Rally an Wert verlor. Klar kommentierte: „Ich habe heute (08.04) in Höhe von 2,5 Prozent Anteil am Gesamtkapital die Position bei Nordex aufgestockt. Die Aktie hat heute Morgen das gestrige Tief nochmals unterschritten, konnte dann aber in Form eines Hammer-Candles fast auf Tageshoch schließen.“

Trendfollowing Deutschland SystematiCK

+44,5 % 1 Jahr 0,86 × Risiko-Faktor

EUR 1.364.258,14 investiertes Kapital

SAP – Google-Deal sorgt für Aufsehen

Über einen wichtigen Deal konnte sich letzte Woche der deutsche Softwarekonzern SAP freuen. Google kündigte an, seine Buchhaltungs-Software künftig von SAP zu beziehen. Am Markt kommt das selbstverständlich gut an. Michael Flender ( GoldeselTrading) kommentiert: „SAP zeigt seit neuestem Stärke, der Deal mit Google hilft die Aktie aus der Seitwärtsphase nach oben zu schieben. Ich habe im wikifolio eine Position aufgebaut.“ In Flenders wikifolio Goldesel-Trading ist SAP derzeit mit 5,4 Prozent gewichtet.

Goldesel-Trading GoldeselTrading

+50,1 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.076.385,54 investiertes Kapital