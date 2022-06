Erneuerbare Energie-Aktien: Das sind die 10 Top Picks der Community

So hat der S&P Global Clean Energy Index auf Jahressicht auch gut fünf Prozent verloren, während die Öl- und Gas-Branche alles in den Schatten stellt. Der S&P Global Oil Index hat sich im selben Zeitraum um über 31 Prozent verteuert.

Auch wenn der Performance-Unterschied ganz allgemein etwas anderes erwarten ließe, die wikifolio Community reitet dennoch die grüne Welle. Zwar haben einige erfolgreiche Trader im Zuge der vergangenen Monate etwa auch bei Öl-Aktien aufgestockt, um hier von der Kursrally zu profitieren, Schwerpunkt sind diese Titel deshalb aber noch lange nicht. Ganz allgemein gilt: Seit Russland die Ukraine am 24. Februar angegriffen hat, haben die wikifolio Trader tendenziell bei den Aktien von Anbietern erneuerbarer Energie aktiv zugegriffen. Zu dem Thema haben wir die Community kürzlich auch in einem Voting abstimmen lassen. Das Ergebnis fällt recht deutlich pro erneuerbarer Energie aus.

„Erneuerbare“ sind gefragt

Zuletzt steckten der Wasserstoff-Spezialist Nel bzw. der Biokraftstoff-Hersteller Verbio in 395 respektive 334 investierbaren wikifolios – die beiden sind damit die am häufigsten in wikifolios vertretenen Branchenaktien. Shell , die wir an dieser Stelle der Einfachheit halber den klassischen fossilen Energie-Anbietern zuordnen wollen, kommt auf „nur“ 324 investierbare wikifolios.

Diese 10 Energie-Aktien stecken in den meisten wikifolios

# ISIN Name Fossil od. erneuerbar? Kurs-Änderung YTD Anzahl wikifolios, die die Aktie enthalten Kaufüberhang 30 Tage 1 NO0010081235 Nel e -15,1% 395 62,7% 2 DE000A0JL9W6 Verbio e -19,4% 334 51,2% 3 DE0007037129 RWE f 17,2% 327 60,3% 4 GB00BP6MXD84 Shell f 49,2% 324 42,9% 5 US72919P2020 Plug Power e -31,2% 319 55,0% 6 IE00BZ12WP82 Linde e 2,6% 318 54,4% 7 DE0006095003 Encavis e 32,6% 302 39,5% 8 DE000A0D6554 Nordex e -24,2% 267 58,7% 9 US47759T1007 JinkoSolar e 51,4% 226 42,6% 10 FR0000120271 Total f 26,3% 224 43,6%

Das Sentiment schlägt, wie erwähnt, ebenfalls leicht in Richtung „grüne“ Aktien aus. So wurde die Nel-Aktie in den letzten 30 Tagen in 32 investierbaren wikifolios aufgestockt oder erstmals gekauft, während nur 19 ihre Position verringert oder verkauft haben. Der Kauf-Überhang betrug also fast 63 Prozent.

Übrigens: Wenn es um „saubere“ oder „grüne“ Energie geht, dann steckt in der deutschen Energiekontor am meisten des von Anlegern in wikifolio Zertifikate investierten Kapitals. Die Aktie des Wind- und Solarparkbetreibers ist zwar „nur“ in 192 investierbaren wikifolios vertreten, dazu zählen aber einige der größten der Plattform. Außerdem: Energiekontor beweist, dass zuletzt nicht nur fossile Energieträger gefragt waren. Die Aktie verteuerte sich auf Jahressicht um ganze 77 Prozent – und damit sogar deutlich mehr als die durchschnittliche Öl-Aktie.

Aufgestockt hat bei Energiekontor zuletzt auch Arnd-Rüdiger Schwarz für sein wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien . Gefragt nach seinen Top-Picks nennt er allerdings zwei andere: Equinor und Iberdrola.

Das sind die Top 10 „grüne“ Energie-Aktien der Community

Equinor ist zwar keine reine „grüne“ Aktie, baut die Aktivitäten hier aber stark aus, wie Schwarz erklärt: „Equinor ist ein norwegischer Öl- und Gaskonzern, der seit vielen Jahren in den Bereich der erneuerbaren Energien investiert. Das Unternehmen unterhält schwimmende Windparks und plant sogar, Solarparks auf dem Meer zu betreiben. Equinor ist Europas zweitgrößter Gaslieferant, will aber bis 2030 weltweit klimaneutral arbeiten.“

Iberdrola wiederum ist ein spanischer Energieversorger, der laut Schwarz schon seit vielen Jahren auf erneuerbare Energien setzt: „Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen aus dem Sektor hat man schon sehr früh erkannt, dass die Transformation hin zu erneuerbaren Energien auch den langfristigen Erfolg des Unternehmens sichert. Iberdrola betreibt nicht nur Wind- und Solarparks, sondern mittlerweile auch eine Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff, der komplett aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Durch die Anlage in Puertollano werden jährlich 48.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart.“

In das wikifolio Das Polit-Büro von Elmar Peine kommen Aktien, die aus politischen Kalkülen einen Wertzuwachs versprechen. Auch er ist von der Zukunft der erneuerbaren Energie überzeugt: „Für ‚Fossile‘ spricht nur ein einziges Argument: Totgesagte leben länger!“ Seine beiden Top-Picks sind Verbio und Plug Power . Der deutsche Biokraftstoff-Hersteller hat dem Trader zufolge aus mehreren Gründen großes spekulatives Potenzial, während die Aktie des Brennstoffzellen-Herstellers Plug Power stark gefallen ist und daher jetzt wieder attraktiv sei.

Sowohl für Verbio und Plug Power als auch die spanische Iberdrola oder Equinor ist das Community Sentiment seit Kriegsbeginn positiv. Neben diesen 4 Aktien setzt die Community ihre Hoffnungen seither auch in folgende 6 Titel:

# ISIN Name Kurs-Änderung seit 24.02. Anzahl wikifolios, die die Aktie enthalten Kaufüberhang seit 24. 02. 1 IE00BZ12WP82 Linde 17,8% 317 62,2% 2 DE0006095003 Encavis 51,1% 297 58,7% 3 DE000A0WMPJ6 Aixtron 55,1% 216 61,9% 4 DE000A11QW68 7C Solarparken 23,9% 149 70,0% 5 DK0060094928 Orsted -0,2% 148 76,7% 6 US3364331070 First Solar 9,2% 106 76,5%