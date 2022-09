Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Sowohl technische als auch fundamentale Argumente sprachen für den Kauf von Microsoft, Amazon, Facebook und Co. So offenbart etwa ein Blick auf den Chart des Nasdaq 100 ein Monatsplus von lediglich knapp fünf Prozent. Der Dax gewann im gleichen Zeitraum rund 15 Prozent an Wert. Hier gibt es für die US-Werte also womöglich noch Luft nach oben. Verlassen kann man sich darauf aber nicht. Die Märkte werden nach wie vor von Corona und den dadurch ausgelösten irrationalen Gefühlen dominiert.

Die Top-Buys der wikifolio-Trader

# Name ISIN Index 1 Draegerwerk DE0005550602 TECDAX 2 Microsoft US5949181045 Dow Jones 3 Amazon US0231351067 NASDAQ 100 4 Shop Apotheke NL0012044747 SDAX 5 Tesla Motors US88160R1014 NASDAQ 100 6 HelloFresh DE000A161408 MDAX 7 Alibaba US01609W1027 USA Select 8 Alphabet US02079K3059 NASDAQ 100 9 Facebook US30303M1027 NASDAQ 100 10 Allianz DE0008404005 DAX

Worauf man sich hingegen verlassen kann, sind fundamentale Daten. Und diese zeichnen ein für die US-Tech-Werte erfreuliches Bild. So gehören etwa Amazon und Microsoft zu den großen Gewinnern der durch Corona noch einmal beschleunigten Digitalisierung. Aber auch andere US-High-Tech Unternehmen außerhalb der „Stay-at-Home“-Kategorie behaupten sich wacker. Tesla etwa konnte im jüngst abgelaufenen ersten Quartal einen Produktionsrekord erzielen.

Die Apple-Liga

Ein wikifolio-Trader, der von der Branche überzeugt ist, ist Christian Thiel ( sparstrumpf ). In seinem wikifolio Global Champions finden sich mit Amazon und Facebook gleich zwei der letztwöchigen Top-Aktien unter den größten fünf Positionen. Für Amazon veröffentliche Thiel erst jüngst folgende Liebeserklärung: „Amazon ist eine Cash-Maschine, auch derzeit schon. Rund 25 Milliarden Dollar Free Cash Flow konnte CEO Jeff Bezos in den vergangenen 12 Monaten generieren. Noch vor zwei Jahren waren das nur acht Milliarden. Und wie geht es weiter? In vier Jahren kann sich dieser enorme Cash Flow noch einmal verdoppelt haben, auf dann 50 Milliarden Dollar. Ich nenne das gerne auch die ‚Apple-Liga‘, denn bislang generiert nur Apple so viel Cash.”

Thiels wikifolio weist seit der Erstellung Anfang 2016 eine jährliche Durchschnittsperformance von 13,5 Prozent auf. Die Wertentwicklung des wikifolios liegt damit deutlich über der historischen Performance des Gesamtmarktes. Das gelang Thiel bei einem vergleichsweise niedrigen Risikofaktor von aktuell 0,82. Damit liegt die Volatilität von Global Champions deutlich unter jener einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie.

