„Time in the market schlägt timing the market“

Auf sharewise.com können Nutzer Buy- und Sell-Einschätzungen zu Aktien abgeben, darüber diskutieren und natürlich auch sehen, wie oft sie Recht haben. Seit Mai dieses Jahres gibt es die „ Top Buys“ der sharewise-Community auch als wikifolio. Die sharewise Community Favoriten haben bereits ein paar erfolgreiche Wochen hinter sich. In dieser kurzen Zeit konnte das wikifolio um neun Prozent zulegen und damit im Vergleich zum DAX bereits einen kleinen Performance-Vorsprung herausarbeiten. Stefan Nothegger von sharewise erklärt, wie sich das wikifolio konkret zusammensetzt und wie Nutzer von sharewise und dem wikifolio profitieren können. Viel Spaß dabei!

Stefan Nothegger ( sharewise ): Prinzipiell besteht unser Portfolio aus 30 Werten, bei denen die Buy-Einschätzungen die Sell-Einschätzungen deutlich überwiegen. Zusätzlich achten wir auf eine Streuung sowohl bei der Marktkapitalisierung als auch bei den Sektoren, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Auf sharewise.com zeigen wir transparent an, welche Werte unsere Community aktuell für kaufenswert hält. Auf dieser Liste basiert das wikifolio, wobei wir allerdings die Liste aus den vorher erwähnten Gründen nicht einfach 1:1 umsetzen.

Die „Top-Buys“ der sharewise-Community in einem wikifolio

In der Handelsidee ist festgelegt, dass auch Aktien ins wikifolio aufgenommen werden können, bei denen die sharewise-Community der Meinung ist, dass es sich um lohnenswerte langfristige Investments für die nächsten Jahre handeln könnte. Wie funktioniert hier die Auswahl konkret? Können auf sharewise Buy- und Sell-Einschätzungen für unterschiedliche Zeiträume abgegeben werden?

Es gibt auch auf sharewise Dauerbrenner in den Buy-Favoriten der Community, wie zum Beispiel Apple und Alphabet , auf die unsere Community schon sehr viele Jahre setzt und das gut begründet.

Was wäre zum Beispiel aktuell ein solcher Langfrist-Favorit der Community und warum?

Erwähnen möchte ich hier stellvertretend Amazon oder Biontech . Für Amazon sprechen laut unserer Community insbesondere die führende Rolle beim Thema Innovationen sowie das fähige Management. Biontech rückte, wie man auf sharewise.com transparent nachvollziehen kann, bereits am Anfang der Pandemie in den Fokus unserer Nutzer. Unsere Nutzer schätzen an Biontech insbesondere das zukunftsorientierte Geschäftsmodell.