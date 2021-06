sharewise Communityfolio 01

Handelsidee

Das Portfolio soll aus ca. 30 Aktien bestehen, die von der sharewise Community überwiegend mit Buy eingeschätzt wurden. Wesentliches Kriterium für die Aufnahme ins Portfolio ist deshalb die Anzahl von Buy Einschätzungen im Vergleich zur Anzahl von Sell Einschätzungen am Stichtag.



Zusätzlich werden Aktien bevorzugt, bei denen die sharewise Community der Meinung ist, dass es sich um lohnenswerte Investments für die nächsten Jahre handelt und die keine kurzfristigen Spekulationen sind. Es wird in einen Mix aus Large Caps, Mid und Small Caps investiert.



Es wird angestrebt, in die jeweils beliebtesten Aktien gleichgewichtet zu investieren. Umschichtungen können durchgeführt werden, wenn die Gewichtung einzelner Aktien zu groß wird oder Aktien einer Branche zu stark gewichtet sind. Das Portfolio soll mindestens einmal im Quartal überprüft werden und es wird prinzipiell eine mittel- bis langfristige Haltedauer der einzelnen Titel angestrebt.

