Ein gutes Beispiel ist der E-Commerce: So werden Internet-Händler pauschal als „Corona-Profiteure“ bezeichnet, obwohl dort nur der bereits vorhandene Trend zum Online-Shopping noch einmal beschleunigt wurde. Denn schon lange vor der Pandemie verabschiedeten sich viele Verbraucher von großen Kaufhäusern und uniformen Einkaufszentren.

100-Milliarden-Schallmauer

Der Branchenverband für E-Commerce und Versandhandel erwartet hierzulande erstmals einen Online-Umsatz von mehr als 100 Mrd. EUR. Auch das zeigt, dass der Einkauf im Internet weitere Marktanteile zu Lasten des stationären Handels dazugewinnen wird. Interessant ist dabei, dass die höchsten Zuwächse einerseits bei Dingen des täglichen Bedarfs wie Lebensmitteln, Drogerieprodukten oder Tiernahrung, sowie andererseits bei größeren Anschaffungen wie Möbeln oder sogar Gebrauchtwagen zu erwarten sind. Dank nützlicher Bestell-Tools und neuer digitaler Assistenten verbessern Online-Shops ihre Kundenbindung immer weiter. Und da wir Menschen nun einmal „Gewohnheitstiere“ sind, möchten nur noch wenige die Bequemlichkeit des „Shopping für Stubenhocker“ missen.

Große Spieler, große Rendite

Eine klare Anlageidee verfolgt Bernhard Derix ( Masterboy ) mit seinem wikifolio Bigplayer Zukunftstechnologien : Er konzentriert sich auf die Innovationsführer in klassischen Wachstumsbranchen. Technologieunternehmen – darunter viele E-Commerce-Schwergewichte – bilden die Basis. Daneben können aber auch Aktien aus anderen Sektoren wie der Biotechnologie oder dem Healthcare-Bereich aufgenommen werden. Der Investmentansatz ist langfristig ausgerichtet. Trading-Gewinne oder Momentum-Trades interessieren Derix ebenso wenig wie das aktuelle Kursniveau. Stattdessen orientiert er sich bei seinen Kauf- und Verkaufsentscheidungen an der Frage, wo das Unternehmen im Vergleich zu seinen Wettbewerbern steht. Verschlechtert sich die Wettbewerbsposition, kommt auch ein Verkauf in Betracht. Amazon , Shopify und der Zahlungsabwickler Adyen zählen derzeit zu seinen Favoriten. Mit einer Gesamt-Rendite von +313 % seit der Auflage im Herbst 2014 und einer Durchschnittsperformance von über 24 % pro Jahr hat sich die Strategie in den unterschiedlichsten Börsenphasen erfolgreich bewährt.

Stars aus Reihe 2

Aber es sind nicht nur die Platzhirsche aus dem Silicon Valley oder China, auf die Investoren ein Auge werfen sollten. Das zeigt Philipp Haas ( investresearch ) mit seinem wikifolio Nebenwerte Europa . Denn auch die Unternehmen, die heute noch in der zweiten oder dritten Reihe stehen, könnten perspektivisch zu den Großen aufschließen. Zudem agieren sie oft sogar wesentlich flexibler. Kaufkandidaten findet Haas dabei in ganz Europa, wobei er besonderen Wert auf ein intaktes Geschäftsmodell, den Track Record des Managements und das Marktwachstum legt. Hinzu kommt eine möglichst attraktive Bewertung der Aktie. Auffällig ist die breite Diversifikation seines wikifolios, in dem zurzeit mehr als 90 verschiedene Mid- und SmallCaps vertreten sind. Als E-Commerce-/Digitalisierungs-Profiteure können zum Beispiel die portugiesische Post CTT Correios – derzeit Haas‘ größte Position – und der schwedische eNewspaper-Dienst Readly gelten. Die jährliche Performance von +19,2 % seit dem Start des wikifolios im Jahr 2012 lässt die meisten großen Indizes klar hinter sich. Insgesamt summiert sich der Zugewinn bereits auf +340 %.

Schaufelverkäufer des E-Commerce-Rauschs

Auf einen Rohstoff ist die Welt des E-Commerce ganz besonders angewiesen: Daten. Deren Bedeutung betont Alexander Bamberg ( Yoda12 ) in seinem wikifolio Daten – das Öl des 21. Jhd . Der Vergleich mit dem schwarzen Gold scheint berechtigt, denn ohne Wissen über Kundenverhalten, Markttrends und Nachfrage würde heute kein Geschäft mehr funktionieren – weder on- noch offline. Entsprechend identifiziert Bamberg Unternehmen, die ihre Geschäfte mit der Gewinnung und Nutzung von Daten machen. Auch Software-Schmieden, die zum Beispiel Programme zur Datenverarbeitung/-analyse anbieten, sind für ihn interessant. Der Schwerpunkt seines wikifolios liegt erwartungsgemäß auf den USA. Dort haben Unternehmen wie die Tinder-Mutter Match Group , Amazon und Alphabet ihren Sitz. Mit diesen und anderen Daten-Profiteuren fuhr Bamberg seit dem Jahr 2016 eine satte Durchschnitts-Rendite von +23,4 % p.a. ein.

Was kommt?

