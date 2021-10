(K)eine Glaubensfrage

Bislang sieht der Konsens die steigende Teuerungsrate eher als eine Folge der Coronabeschränkungen, bzw. von Sondereffekten und temporären Einflüssen, wie der angespannten Lieferkettensituation. In den USA deutet sich an, dass der Tapering-Prozess schon im November starten könnte. Eine erste Zinsanhebung wäre damit im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich.

Als Cruyff gegen Beckenbauer kickte

Bei der Fußball-WM 1974 wurde Deutschland Weltmeister. Im Herbst des gleichen Jahres sorgte die Ölkrise für wirtschaftliche Turbulenzen und einen starken Anstieg der Inflation – derzeit sehen wir hierzulande den höchsten Zuwachs der Erzeugerpreise seit 47 Jahren. Neueste Daten weisen ein Plus von über 14 % im Vergleich zum Vorjahr aus. Die Teuerung ist zu einem großen Teil auf den Anstieg der Energiepreise zurückzuführen. Die Gefahr liegt nun in einer Lohn-Preis-Spirale, damit wären die Notenbanken zum Handeln gezwungen.

No Limits?

Die größtmögliche Flexibilität versucht sich Christian Jagd ( Portfoliomatrix ), bei der Positionierung seines wikifolios Intelligent Matrix Quantum zu verschaffen. Dazu setzt er nicht nur auf Aktien, sondern auch auf ETFs, Optionsscheine und andere derivative Finanzinstrumente. Mit seinem wikifolio verfolgt er zu rund 45 % den gehebelten Ansatz über Derivate, zusätzlich investiert er etwa 30 % in eher kleinere Trend- und Momentum-Aktien. Die Cashquote liegt bei rund 14 Prozent. Jagd erwartet von den US-Techs starke Quartalsbilanzen. Beispielsweise hält er neben Calls auf Apple , Nvidia und Square , aktuell Aktienpositionen am Spezialchemieunternehmen IBU-tec , dem Blockheizkraftwerkhersteller 2G Energy und dem KI-Spezialisten C3 AI . Auf Jahressicht brachte diese flexible Strategie Jagd einen überzeugenden Wertzuwachs von rund 37 % ein. Seit Auflage im Oktober 2014 summieren sich die Gewinne seines wikifolios auf +644 %.

Intelligent Matrix Quantum Portfoliomatrix DE000LS9DWZ0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +643,2 % seit 06.10.2014

+42,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 8.199.557,63 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +32,8 Prozent

Die Welt von morgen

Für Börsianer dreht sich vieles um die Frage, wie sich die Unternehmensgewinne in den kommenden Quartalen / Jahren entwickeln werden. Richard Dobetsberger ( Ritschy ) versucht auf Umwegen in die Zukunft zu blicken, indem er Aktien von besonders innovativen Unternehmen in sein wikifolio FuTecUS aufnimmt. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich meist um US-Firmen aus dem Technologiesektor. Dabei zeigt er sich offen für eine Vielzahl an Branchen. Mit Moderna nimmt einer der Vorreiter der mRNA-Technologie eine Top Position in seinem wikifolio ein. Auf den vorderen Plätzen sind darüber hinaus die „üblichen Verdächtigen“, Tesla , Microsoft und Apple , zu finden. Die Performance gibt Dobetsberger Recht. Während er über die vergangenen zwölf Monate einen Gewinn von fast 47 % erzielen konnte, liegt der Zuwachs seit dem Start des wikifolios Ende Juli 2012 bei inzwischen +1.144 %.

FuTecUS Ritschy DE000LS9AUL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.140,4 % seit 31.07.2012

+48,6 % 1 Jahr 0,73 × Risiko-Faktor

EUR 6.710.374,43 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +31,4 Prozent

Zu Gast im Silicon Valley

Auch im wikifolio Succestecbrands von Wilfried Schopges ( diamant ) dreht sich vieles um die großen US-Technologiefirmen. Insofern ist die laufende Berichtssaison für ihn vermutlich von erheblichem Interesse. Schopges zeigt sich überzeugt davon, dass die Innovationen aus dem Technologiebereich unsere Welt auch in den kommenden Jahren nachhaltig prägen und verändern werden. Gleichwohl ist er mit seinem mittelfristigem Anlagehorizont kein klassischer Buy and Hold Investor. Denn die hohe Volatilität bei vielen Tech-Aktien nutzt er auch für kurzfristiges Trading. Daneben hält er eine Reihe von eher langfristigen Positionen. Zu diesen zählt der Softwarekonzern Microsoft , der Security Spezialist Fortinet und das Netzwerkunternehmen Palo Alto Networks. Seine Jahresperformance von rund 31 % zeigt den Erfolg dieser Doppelstrategie. Insgesamt erreicht Schopges‘ wikifolio seit Auflage im Jahr 2013 eine beachtliche Rendite von +434 %.

Succestecbrands diamant DE000LS9CWS7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +435,6 % seit 14.03.2013

+34,0 % 1 Jahr 0,79 × Risiko-Faktor

EUR 1.511.688,48 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +21,4 Prozent

Was kommt?

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten Die kommende Woche startet hierzulande mit dem neuen ifo-Geschäftsklimaindex. Beobachter erwarten keine allzu große Veränderung im Vergleich zum Vormonat. Am Mittwoch folgt das GfK-Verbrauchervertrauen. Interessant dürfte zu beobachten sein, inwieweit die aktuelle Inflationsdebatte die Konsumlust der Deutschen bremst. Am Donnerstag berät die EZB in Frankfurt über die weitere Geldpolitik. Die Aussagen zur Inflation dürften besondere Beachtung finden. Im Zuge der Berichtssaison erwarten uns Bilanzen von Alphabet , Microsoft , Twitter (alle am Dienstag), eBay , GM , McDonald’s (am Mittwoch) sowie von Amazon und Apple (am Donnerstag).