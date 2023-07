Amazon für die Ladies

Für das IPO wird eine Marktkapitalisierung von immerhin 1,92 Mrd. USD angestrebt. Oddity kommt aus der Beauty-Branche und agiert ähnlich wie die Online-Versender Zalando oder About You, aber eben spezialisiert auf Schönheitsprodukte für die Damenwelt. Mit ordentlich Selbstbewusstsein ausgestattet, strebt der IPO-Anwärter nicht weniger an als eine Revolutionierung des Beauty- und Wellness-Markts.

Folgt mir gerne auf LinkedIn oder Twitter!

KI als Schönheitsberater

Tatsächlich kann Oddity ein fein ausgeklügeltes Konzept präsentieren, welches – Sie ahnen es schon – voll auf „Künstliche Intelligenz“ setzt. Zu diesem Zweck wurden zuletzt mehrere Tech-Unternehmen übernommen, die bereits eine patentierte Software und spezielle KI-Programme entwickelt haben. Nachdem die Eigenschaften von Haut und Haaren via App und Handy-Kamera analysiert wurden, sollen den Kunden so die passendsten Produkte empfohlen werden. Zwar muss Amazon keine Sorgen haben, seinen Rang als größtes E-Commerce-Versandhaus zu verlieren, doch im Segment für Beauty-Produkte könnte Oddity mit seiner smarten Strategie durchaus einige Käufer abspenstig machen. Die drei folgenden wikifolios sind bereits in Online-Händler investiert, und sie gehören – wohl nicht von ungefähr – zu den Top-Performern.

Auf der Lauer

In seinem wikifolio Nordstern handelt Jörn Remus ( Nordmann2015) hauptsächlich Aktien, die mit Zukunftsthemen bzw. Megatrends zu tun haben. Außerdem sollte es sich dabei explizit um Wachstumstitel handeln. Dem wikifolio können aber auch Zertifikate (Knock-Outs), ETFs auf Aktien, Indizes oder Rohstoffe beigemischt werden. Remus legt eine Watchlist basierend auf der fundamentalen Bewertung und den Zukunftsaussichten der Unternehmen an. Bei den kurzfristigen Trades spielen dann Charttechnik und Kaufverhalten die größte Rolle. Abhängig von der Gesamtmarktstimmung sowie der einzelnen Unternehmensausrichtung kann die Haltedauer zwischen einem Tag und mehreren Jahren variieren. Die Investments sind international gestreut, mit Schwerpunkten in den USA, Europa und China. Aktuell ist Remus mit einem Cash-Anteil von 48,7 % in Lauerstellung. Sein wikifolio enthält ein Zertifikat auf den NASDAQ 100 und 17 Einzelaktien. Neben den Online-Lieferdiensten Zalando und Hello Fresh, sind die drei größten Positionen: Unity Software, Shutterstock und flatexDEGIRO. Seit der Auflage im Juni 2015 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +486 %. Dies entspricht einer jährlichen Performance von sehr starken +24,5 %.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +480,1 % seit 18.06.2015

EUR 11.796.840,30 Investiertes Kapital +18,2 % Performance (1 J)

23,8 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +24,5 Prozent

Das schnellste Pferd im Stall

Tatsächlich lässt sich Thomas Schreyer ( tomtomstocks) nicht gerne zur Gänze in die Karten blicken. Die Beschreibung des Handelsansatzes für sein wikifolio Investmentideen fällt daher eher kurz aus. Man erfährt lediglich, dass die Auswahl der Titel mittels der Fundamentalanalyse erfolgt. Zugleich sollen sich die ausgewählten Aktien schon in der Vergangenheit durch eine starke Performance ausgezeichnet haben. Abschließend gibt er noch den Hinweis, dass er durch Diversifizierung das Risiko minimieren möchte. Das war‘s. Über die Details seiner Vorgehensweise darf also gemutmaßt werden, doch die Performance spricht bisher klar für sich bzw. für „tomtomstocks“. Im wikifolio befinden sich insgesamt acht Aktien, darunter Amazon, Apple und ASML Holding. Der Cash-Anteil liegt im Moment bei nur 3,6 %, wobei derzeit 44,4 % auf die Aktie von Nvidia entfallen. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass der Grafikkarten-Gigant zuletzt das mit Abstand schnellste Pferd im Stall war. Ein Nachteil war das somit nicht. Der Lohn von Schreyers Mühen ist eine durchschnittliche jährliche Performance von +24,6 %. Seit dem Start im Mai 2014 summiert sich der Wertzuwachs damit auf außergewöhnliche +639 %.

Investmentideen tomtomstocks DE000LS9CGP6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +623,0 % seit 15.05.2014

EUR 1.263.729,98 Investiertes Kapital +38,3 % Performance (1 J)

33,4 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +24,6 Prozent

1.000 Prozent und mehr

Richard Dobetsberger ( Ritschy) vertraut ebenfalls ganz auf seine eigene Wahrnehmung. Denn er setzt für sein wikifolio FuTecUS auf Unternehmen, die potenzielle Zukunftstechnologien entwickeln oder vorantreiben. Dabei ist es egal, aus welcher Branche die Firmen kommen, sie sollten aber, falls möglich, ihren Sitz in den USA haben. Die Aktien werden so lange gehalten, wie ein innovativer Vorteil gegeben ist bzw. erwartet werden kann. Zur Umsetzung seiner Ideen betreibt Dobetsberger ein aktives Portfoliomanagement. Das ist auch daran zu erkennen, dass er sein Kapital aktuell auf nicht weniger als 22 Einzelaktien verteilt, bei einem vernachlässigbar kleinen Cash-Anteil. Auch in seinem wikifolio findet sich die Aktie von Amazon. Die größten Anteile entfallen aber auf Palantir Technologies, Tesla, Plug Power und Raytheon Technologies. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von +25,8 % hat er seit der Auflegung im Juli 2012 ein Plus von schier unfassbaren +1.142 % erwirtschaftet.

FuTecUS Ritschy DE000LS9AUL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.131,6 % seit 31.07.2012

EUR 5.734.368,39 Investiertes Kapital +7,8 % Performance (1 J)

22,6 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +25,8 Prozent

Was kommt?

In der kommenden Berichtswoche werden sämtliche Augen auf die internationalen Notenbanken gerichtet sein. Allerdings steht der Montag zunächst noch im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes, die in vielen westlichen Nationen veröffentlicht werden. Am Dienstag gibt die EZB Auskunft zur Bankkredit-Umfrage innerhalb der Eurozone. In Deutschland wartet man zudem auf die ifo-Indizes zum Geschäftsklima und zu den Geschäftsaussichten. Ebenfalls von Interesse werden die Daten zu den Verkäufen neuer Häuser in den USA am Mittwoch sein, bevor am Abend die Fed ihre Zinssatzentscheidung bekannt gibt. Am Donnerstag steht dann die Zinsentscheidung der EZB an, nachdem zuvor das GfK-Verbrauchervertrauen veröffentlicht wurde. Der Donnerstag könnte auch deshalb volatil werden, weil mit den BIP-Zahlen, den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und den Auftragseingängen für langlebige Güter eine ganze Litanei an US-Konjunkturdaten veröffentlicht wird. Die Woche schließt am Freitag mit der Zinssatzentscheidung der japanischen Notenbank. In Deutschland gibt zudem Destatis den neuen Verbraucherpreisindex bekannt.

Keine News, Insights und Storys mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!