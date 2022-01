Handelsidee

Das wikifolio Birnenquant soll durchschnittlich in 10 verschiedene Unternehmen investiert sein, die aufgrund folgender Auswahlkriterien aufgenommen wurden:



- hohe Eigenkapitalrendite

- Stabilität beim EPS-Wachstum

- geringe Finanzverbindlichkeitenquote

- Nettogewinnmarge so hoch wie möglich

- hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital

- Stabilität beim Umsatzwachstum



Es handelt sich dabei um einen quantitativen Auswahlprozess, der die Unternehmen nach den oben genannten Kriterien einordnet, um so ein Ranking zu erstellen.



Von den ausgewählten unternehmen werden anschließend passende Optionsscheine gesucht, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein durchschnittliches Omega von 3 und eine noch ausreichend lange Laufzeit haben sollen.



Aller drei Monate wird geprüft, ob die ausgewählten Unternehmen und die dazugehörigen Optionsscheine noch der Handelsidee entsprechen, um gegebenenfalls eine Umschichtung/Anpassung vorzunehmen.



Der Anlagehorizont soll überwiegend mittelfristig sein. Je nach Marktlage, kann mitunter aber auch in Aktien, ETFs, Fonds, Anlagezertifikate und andere Hebelprodukte investiert werden.







mehr anzeigen