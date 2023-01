Dieses Portfolio bestrebt einen behutsamen Vermögensaufbau. Darin finden sich qualitativ hochwertige Aktien von globalen Unternehmen mit pionierhaftem Management, agilen Geschäftsmodellen und langfristig stabilen ökonomischen Burggräben. Etablierte Marktpositionen mit hohem Wachstumspotenzial hinsichtlich der Megatrends dieser Jahre runden die handverlesene Auswahl ab. Marktrisiken sind im Allgemeinen gegeben, doch solide Finanzstrukturen, stetes Gewinnwachstum, überdacht von überdurchschnittlicher Profitabilität, sollen sie auf ein überschaubares Risikoprofil minimieren und bieten somit gelegentlich Kaufchancen dank günstiger Bewertungsniveaus. Krisen können durch die schwankungsarme und zugleich gewinnbringende Beschaffenheit dieses Portfolios überstanden werden. Aus fundamentaler Perspektive dienten Anlagestrategien weltbekannter Investoren wie Warren Buffet, Peter Lynch oder Benjamin Graham als Grundlage für die Entwicklung jener, die als Ansatz gewisse Aspekte des Lebens seit Anbeginn der Menschheit in den Fokus stellt: die Anziehungskraft der Ästhetik, Begehrlichkeiten, das Verlangen nach mehr und verwöhntes Wohlbefinden. Mittels professioneller Analysetools, unter anderem von TraderFox, ergab das Backtesting im Zeitraum vom 3. Januar 2012 bis zum 30. Dezember 2022, dass dieses Portfolio im Verhältnis zum Index S&P 500 eine durchschnittliche Outperformance von 271,34 % erzielte, wobei sich die Gesamtrendite des Portfolios auf 434,23 % belief. Der maximale Drawdown lag bei 30,32 %, wohingegen der S&P 500 maximal 33,92 % verlor. Im vergangenen Jahr 2022 erreichte der Index ein Tief von 19,44 %, DeepValue of Excellence hingegen 6,80 % und somit eine Outperformance von 12,64 %. Im Hinblick auf Durchschnittswerte der vergangenen 5 Jahre (Stand 6. Januar 2023) umfasst DeepValue of Excellence ein Umsatzwachstum von 7,82 %, ein Gewinnwachstum von 18,25 % und ein Dividendenwachstum von 10,47 %.