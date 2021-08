High Performance Techdach

Handelsidee

Die mit am besten performenden Wikifolios, die größtenteils Techwerte enthalten. Die Vola und der maximale Verlust der einzelnen Werte sollen sich in Grenzen halten bzw. in einem guten Verhältnis zur Chance stehen. Ich beschränke mich auf eine kleine aber gute Mischung von maximal 10 Wikifolios. Die Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein.

