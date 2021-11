bundle of knowledge

Handelsidee

„… niemals alle Eier in einen Korb legen.“ – So oder so ähnlich klingt die Metaphorik, die vielen von uns bereits in frühen Jahren das Risikomanagement betreffend mitgegeben wurde.



Hinsichtlich der Portfolioführung kann das umso wichtiger sein: Nicht nur, dass nicht Alles auf eine einzelne Aktie gesetzt werden sollte. Sondern auch, dass die Gesamtstrategie verschiedene Branchen, Sektoren, Länder und Anlageformen oder auch Handelsansätze, Risikobereitschaften, Depots usw. berücksichtigen kann.



Dieses Dachwikifolio soll das Wissen und Tun erfolgreicher und ausgewählter Wikifondmanager quantitativ bündeln und so kompilieren, dass ein geeigneter Kompromiss aus Chance und Risiko entsteht. Es soll geeignet sein, um einen langfristigen und eher risikobedachten Anteil einer Portfoliostruktur zufriedenstellend abzudecken. Zielfunktion ist demnach eine verlässliche Ankerposition, die durch das Verhältnis von geringer Volatilität und Rendite überzeugt.



Das Dachwikifolio wird ausschließlich auf Wikifoliozertifikaten aufbauen. Entsprechend der beschriebenen Funktion, soll dieses überwiegend voll investiert sein.



Weitere Informationen werden im Verlauf folgen.

